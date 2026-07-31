ΔΕΗ: Εισέρχεται στην Πολωνική αγορά με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW

Η είσοδος του Ομίλου ΔΕΗ στην πολωνική ενεργειακή αγορά, η οποία θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, επιβεβαιώνεται με τη συμφωνία του Ομίλου για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

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Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. και αποσκοπεί σχεδόν στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Η στρατηγική είσοδος στην πολωνική αγορά ενδυναμώνει τη θέση του Ομίλου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας που θα εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση στην παραγωγή, μειώνοντας το επιχειρησιακό ρίσκο και μεγιστοποιώντας την αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Το νέο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο στην Πολωνία

Το χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε διαθέτει υψηλή τεχνολογική διαφοροποίηση και εξαιρετικό προφίλ εσόδων, με όλα τα έργα να έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 35 ετών.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Λειτουργούντα αιολικά έργα (130,5 MW): Τρία ενεργά αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza (54 MW), Tomaszow (46,5 MW) και Poturzyn (30 MW), με υψηλό συντελεστή απόδοσης έως 33%.

Λειτουργούντα φωτοβολταϊκά έργα (44,9 MW): Δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw (25,1 MW) και Recz (19,8 MW). Αυτά τα έργα προσφέρουν ισχυρή προστασία από τις διάφορες διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς έχουν μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

Έργα Cable Pooling σε ανάπτυξη (101,9 MW): Δύο φωτοβολταϊκά έργα, το Ilza CP (50,9 MW) και το Tomaszow CP (51,0 MW), τα οποία αναμένονται να λειτουργήσουν το 2029. Αυτά τα έργα θα χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο του cable pooling, μοιράζοντας την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δικτύου, μειώνει τις απορρίψεις σύνδεσης και προσφέρει εξαιρετικές συνέργειες λόγω των συμπληρωματικών προφίλ παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων συνήθων προϋποθέσεων για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η αγορά ενέργειας της Πολωνίας

Η Πολωνία είναι μια αγορά με σημαντική δυναμική στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, με εντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στις ΑΠΕ που ξεπερνά το 17% κατά την περίοδο 2016-2025. Η χώρα προχωρά σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, με στόχο να καλύψει πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της με ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή του καινοτόμου νομικού πλαισίου για το cable pooling από την 1η Οκτωβρίου 2023 δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και ασφαλές περιβάλλον για σύγχρονες, μεγάλες επενδύσεις που βελτιώνουν τις υποδομές του δικτύου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Λίγες ημέρες μετά την είσοδό μας στην αγορά της Ουγγαρίας, ανακοινώνουμε σήμερα την είσοδό μας στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Πολωνίας, προχωρώντας γρήγορα στη στρατηγική μας για τη νέα φάση επέκτασης του Ομίλου ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού μας σχεδίου έως το 2030, στοχεύουμε σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής – όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία – με στόχο την ανάπτυξη 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Με την απόκτηση αυτού του εξαιρετικά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου 277,3 MW, ενσωματώνουμε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα».

Ταχύτερη επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να κεφαλαιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας στον διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW μέχρι το 2030, από 12,4 GW το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί με σημαντική αύξηση των νέων προσθέσεων έργων σε 2,4 GW ανά έτος, κυρίως σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η επέκταση στην Πολωνία αποτελεί φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία. Μέχρι το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα είναι εκτός Ελλάδας, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο) και αποθήκευση, διασφαλίζοντας γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια και η τεχνολογία είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας για την ευρωπαϊκή αγορά, επενδύοντας σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που ενισχύουν την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν μακροχρόνια αξία.