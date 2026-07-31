Δικαίωση-ΟΛΘ-για-λιμένα-Βόλου

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο για τη συμμόρφωσή του με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δεκτή έκανε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων την προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ και ακύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΛΘ κάνει λόγο για δικαίωση, καθώς είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής. Περαιτέρω, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο για τη συμμόρφωσή του με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογη δικαίωση έλαβε ο ΟΛΘ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι η ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε γνώση της αιτιολογίας για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκήσει λόγω της μη προηγούμενης κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ματαίωσης.

Η ανακοίνωση

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε συνέχεια της από 26.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την αναπομπή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων της υπόθεσης που αφορά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που προβλήθηκαν κατά της απόφασης ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακοινώνει τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. Σ 1258/2026 απόφασή της, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ Α.Ε. και ακύρωσε την από 19.02.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιώνοντας την ΟΛΘ Α.Ε., η οποία είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής.

Περαιτέρω, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο για τη συμμόρφωσή του με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.