Ενημερωτικός οδηγός για τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις στον τομέα της άμυνας

Η νέα έκδοση «Οδηγός Χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας – Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή Προγράμματα» εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), παρέχοντας για πρώτη φορά οργανωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την αμυντική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

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Η έκδοση απευθύνεται σε νεοφυείς, μικρομεσαίες, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και επαγγελματίες που ασχολούνται με τον στρατηγικό και επενδυτικό σχεδιασμό. Σκοπός της είναι να διευκολύνει την κατανόηση του σύνθετου και ταχέως μεταβαλλόμενου χρηματοδοτικού τοπίου και να υποστηρίξει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από τους ελληνικούς φορείς.

Η χρηματοδότηση της άμυνας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή πολιτική, επηρεαζόμενη από τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και διττής χρήσης. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέα προγράμματα, αναδιαρθρώνονται οι διαθέσιμοι πόροι και αναπτύσσονται χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν διάφορα στάδια της διαδικασίας τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο Οδηγός του ΕΚΤ απεικονίζει αυτό το εκτενές σύνολο πρωτοβουλιών και παρουσιάζει έντεκα κεντρικές θεματικές ενότητες. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ( EDF ) και το EU Defence Innovation Scheme

Το European Defence Industry Programme

Ο μηχανισμός Security Action for Europe

Οι χρηματοδοτικές και συμβουλευτικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Επιπλέον, αναφέρονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), οι φορολογικές διευκολύνσεις για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του NATO, όπως το Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic και το NATO Innovation Fund.

Κάθε χρηματοδοτική δράση παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα, με σαφή και κατανοητή διάρθρωση. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για:

Το αντικείμενο και τους στόχους κάθε προγράμματος

Τις δραστηριότητες και τις τεχνολογίες που χρηματοδοτούνται

Τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Το ύψος και τη μορφή της χρηματοδότησης

Τη διάρκεια και τις διαδικασίες υποβολής

Τα κριτήρια αξιολόγησης και τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης

Πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής

Η έκδοση αποσκοπεί να λειτουργήσει τόσο ως σημείο εκκίνησης για φορείς που εξετάζουν την είσοδό τους στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας όσο και ως καθημερινό εργαλείο αναφοράς για έμπειρους επαγγελματίες και ερευνητικούς οργανισμούς. Επιπλέον, προάγει τη δικτύωση, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ίδρυση ισχυρών εθνικών και διακρατικών κοινοπραξιών.

Την έκδοση χαιρετίζουν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, Παντελής Τζωρτζάκης, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά της στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων, στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης.

Ο διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, δηλώνει:

«Με τον νέο οδηγό, το ΕΚΤ μετατρέπει την πολύπλοκη και κατακερματισμένη πληροφορία σε ένα πρακτικό, κατανοητό και άμεσα χρήσιμο εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκεντρώνουμε και επισημαίνουμε τις κύριες ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες συμμετοχής και τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της προσπάθειας που αναπτύσσουμε μέσω του νέου Τμήματος Αμυντικής Καινοτομίας του ΕΚΤ, με στόχο τη συνεκτική και υψηλής ποιότητας υποστήριξη της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος της χώρας».

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του ΕΚΤ στη χαρτογράφηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στην παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και στην υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δράσεις.

Ο «Οδηγός Χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας – Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή Προγράμματα» είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ekt.gr/el/publications/31432