ΕΟΑΝ: Ορισμός ελάχιστης εισφοράς €132 ανά τόνο για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) προχώρησε στη θέσπιση ελάχιστης χρηματικής εισφοράς για την εναλλακτική διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό στα 132 ευρώ ανά τόνο (συν ΦΠΑ).

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας για τον καθορισμό της ελάχιστης εισφοράς, δημιουργώντας ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει τις προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αγοράς.

Η ύπαρξη ελάχιστου επιπέδου χρηματοδότησης θεωρείται κρίσιμη για τη βιώσιμη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, θα μπορούν να συλλέγονται, να μεταφέρονται και να ανακυκλώνονται με περιβαλλοντικά σωστό τρόπο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως το 2055, στην Ελλάδα θα έχουν παραχθεί πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ως εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για φωτοβολταϊκά, δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, υποδομές και δίκτυο συνεργατών για τη συλλογή και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμη να εφαρμόσει το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ο γενικός διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, δήλωσε ότι: «Με αυτή την απόφαση ολοκληρώνεται ένα κρίσιμο και αναγκαίο βήμα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των φωτοβολταϊκών πλαισίων στην Ελλάδα. Ο καθορισμός της ελάχιστης χρηματικής εισφοράς εξαλείφει την αβεβαιότητα που υπήρχε στην αγορά σχετικά με το ύψος της εισφοράς και παρέχει πλέον σαφή δεδομένα για την εφαρμογή του συστήματος.»

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ έχει αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές για τη συλλογή και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων, συμβάλλοντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Το επόμενο και πιο κρίσιμο βήμα είναι η εφαρμογή της απόφασης. Η επιτυχία της εξαρτάται από τη συμμόρφωση όλων των υπόχρεων παραγωγών και την πιστή εφαρμογή των διατάξεών της, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται ισότιμα για όλους. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ορθή διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της χώρας.»