Η-μεγαλύτερη-εξαγορά-της-couche-tard:-Αποκτά-την-zabka-για-8,7-δισ.-δολάρια

To deal σηματοδοτεί νέα στροφή στην ευρωπαϊκή αγορά για την Couche-Tard, μετά το μπλόκο στην εξαγορά των Carrefour από τις γαλλικές ρυθμιστικές αρχές το 2021.

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Σε εξαγορά της πολωνικής Żabka Group για περίπου 8,7 δισ. δολάρια, προχώρησε η Alimentation Couche-Tard επεκτείνοντας την ευρωπαϊκή παρουσία της.

Η Couche-Tard θα ξεκινήσει μια εθελοντική προσφορά για την Zabka στο ισοδύναμο των 8,48 δολαρίων ανά μετοχή, με το 57% των μετόχων της να δίνουν το «πράσινο φως» σύμφωνα με το -.

To deal σηματοδοτεί νέα στροφή στην ευρωπαϊκή αγορά για την Couche-Tard, μετά το μπλόκο στην εξαγορά των Carrefour από τις γαλλικές ρυθμιστικές αρχές το 2021.

«Η προσφορά της Couche-Tard δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της Żabka», τόνισε ο αναλυτής της mBank, Γιαννούς Πιέτα.

«Σε μια συναλλαγή αλλαγής ελέγχου, συνήθως θα περιμέναμε ένα premium στην εκτίμηση της εύλογης αξίας, αντί για έκπτωση», πρόσθεσε. «Η Żabka είναι ένα στρατηγικό asset που έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών παικτών στον κλάδο» κατέληξε.

Στελέχη της Żabka και ιδιοκτήτες ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των CVC Capital Partners και Partners Group, οι οποίοι κατέχουν μαζί περίπου το 57% των υφιστάμενων μετοχών της, έχουν «ομόφωνα υποστηρίξει» την προσφορά της Couche-Tard που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η εξαγορά της Żabka θα εμβαθύνει την παρουσία της Couche-Tard στην Πολωνία, όπου ήδη λειτουργεί περίπου 400 καταστήματα ψιλικών και πρατήρια καυσίμων Circle K. Η Żabka, που ξεκίνησε το 1998 είναι πανταχού παρούσα στην Πολωνία από το 2024, με περίπου 13.000 φυσικά καταστήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι franchise.

Η Żabka ανακοίνωσε έσοδα 7,4 δισ. δολαρίων το δωδεκάμηνο έως τον Μάρτιο, με ετήσια άνοδο 28% πριν από την προσφορά της Couche-Tard. Έχει θέσει ως στόχο να γίνει ηγέτιδα στο λιανεμπόριο στην Ευρώπη και είχε εκφράσει την προθυμία της να προσελκύσει έναν νέο στρατηγικό επενδυτή.

Τα pro-forma συνδυασμένα έσοδα της Żabka και της Couche-Tard τους τελευταίους 12 μήνες ανέρχονται σε 83,9 δισ. δολάρια, με προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 7,8 δισ. δολάρια.