Η-Σερβία-εξασφάλισε-εξαίρεση-από-τις-αμερικανικές-κυρώσεις-για-την-πετρελαϊκή-εταιρεία-nis

Η Σερβία εξασφάλισε άλλη μια εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την πετρελαϊκή εταιρεία NIS, η οποία ανήκει σε ρωσικά συμφέροντα, όπως δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς, επιτρέποντας έτσι στην εταιρεία —που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της χώρας σε καύσιμα— να συνεχίσει τις εισαγωγές αργού πετρελαίου έως τις 28 Αυγούστου.

Η εξαίρεση που χορηγήθηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ παρέχει στην NIS —η οποία διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας— περισσότερο χρόνο, ενόσω η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL διαπραγματεύεται την εξαγορά του ρωσικού πλειοψηφικού μεριδίου στην εταιρεία.

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«Οι τριάντα ημέρες αποτελούν θετική εξέλιξη· η NIS θα έχει τον χρόνο να αγοράσει και να εισαγάγει επαρκείς ποσότητες αργού πετρελαίου», δήλωσε η Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς σε ζωντανή μετάδοση στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Αισιοδοξία Βούτσιτς για ολοκλήρωση της εξαγοράς

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξέφρασε την ελπίδα ότι η MOL θα ολοκληρώσει την εξαγορά της NIS μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Αναμένουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες· πιθανότατα θα συνομιλήσω με τον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν και τον (Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας) Πέτερ Μαγκιάρ», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη νότια Σερβία.

Αμερικανικές κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη NIS τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και απαίτησαν την αποεπένδυση της Gazprom Neft και της Gazprom, των ρωσικών εταιρειών που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της.

Το διυλιστήριο της NIS στο Πάντσεβο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Βελιγράδι, καλύπτει περίπου το 80% της ζήτησης της Σερβίας. Εισάγει αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Janaf της Κροατίας.

Οι εισαγωγές άλλων καυσίμων στη βαλκανική χώρα μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου τους για τον Ιούλιο, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον ποταμό Δούναβη ανάγκασαν τις φορτηγίδες και τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν με το ένα τέταρτο της χωρητικότητάς τους.

Τον Ιανουάριο, η MOL υπέγραψε προσωρινή συμφωνία για την αγορά ενός συνδυασμένου μεριδίου 56% της Gazprom Neft και της Gazprom στην NIS. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9% της NIS, ενώ το υπόλοιπο κατέχεται από μικρούς μετόχους και υπαλλήλους.

- Reuters