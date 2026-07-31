Η Apple υποφέρει: Κατρακύλα 7% για τις μετοχές και κίνδυνος για απώλεια – μαμούθ 360 δισ.δολαρίων

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν κατά 7% την Παρασκευή, μετά από μια δυσοίωνη πρόβλεψη ότι η κατασκευάστρια του iPhone δυσκολεύεται πλέον να εξασφαλίσει επαρκή εξαρτήματα για το προϊόν της.

Είναι το έμμεσο αποτέλεσμα της έκρηξης των επενδύσεων για σε data centers σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που επιβαρύνει τις (υπόλοιπες) εφοδιαστικές αλυσίδες.

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Η προ-συνεδριακή πτώση, και εφόσον διατηρηθεί, ίσως σβήσει πάνω από 360 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας της Apple, επαναφέροντας έτσι στην κορυφή της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, τον κολοσσό των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, λίγες μόλις ημέρες αφότου η Apple είχε ανακτήσει την πρωτιά.

Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ιδιοφυΐα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, χαρακτήρισε τις ελλείψεις «πολύ σοβαρές» και δήλωσε ότι η Apple έχει περιορισμένες επιλογές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

«Αν ακόμη και μια εταιρεία του μεγέθους της Apple λέει ότι έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο ευελιξίας στην εφοδιαστική της αλυσίδα, τότε η κατάσταση είναι πραγματικά κακή για όλους», εκτίμησε ο Μπεν Μπατζαρίν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογικών συμβούλων Creative Strategies.

Η «αλυσίδα» της κρίσης

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δεσμεύσει τεράστιες ποσότητες παραγωγικής δυναμικότητας για να κατσκευάσουν τσιπ και μνήμες, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό έχει προκαλέσει ελλείψεις και παρεπόμενες αυξήσεις τιμών, οι οποίες αναμένεται να συρρικνώσουν τόσο την αγορά προσωπικών υπολογιστών όσο και την αγορά smartphones μέσα στη φετινή χρονιά.

Η Apple είχε καταφέρει να περιορίσει μέρος των επιπτώσεων αυτών χρησιμοποιώντας αποθέματα που είχε συγκεντρώσει νωρίτερα. Ωστόσο, ο Κουκ δήλωσε ότι αυτό το «μαξιλάρι ασφαλείας» εξαντλείται και ότι οι ελλείψεις σε επεξεργαστές εμποδίζουν την εταιρία να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση για iPhone και Mac.