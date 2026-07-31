Η COSMOTE TELEKOM αναγνωρίζεται στους «Ηγέτες Κλίματος της Ευρώπης» από τους FT για τέταρτη συνεχόμενη φορά

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η COSMOTE TELEKOM περιλαμβάνεται στις εταιρείες που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη λίστα «Europe’s Climate Leaders 2026» των Financial Times. Αυτή η λίστα, που συντάσσεται σε συνεργασία με την Statista, αναδεικνύει 600 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών και αναλαμβάνουν ενεργές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

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Η COSMOTE TELEKOM είναι μία από τις έξι μόνο εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα. Είναι η μοναδική επιχείρηση από τον τηλεπικοινωνιακό τομέα στην Ελλάδα και βρίσκεται ανάμεσα στις 18 τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Ευρώπης. Η σταθερή της παρουσία σε αυτή την κατάταξη επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της μέσω σταθερών επενδύσεων στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στη χρήση της τεχνολογίας ως μέσο θετικής αλλαγής.

Το 2025, η COSMOTE TELEKOM πέτυχε την ουδετερότητα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες της (Scope 1 & 2), επενδύοντας σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξισορροπώντας μέσω ποιοτικών έργων δέσμευσης άνθρακα τις εκπομπές που δεν μπορούσαν να μειωθούν.

«Η τέταρτη συνεχόμενη αναγνώριση της COSMOTE TELEKOM στους Europe’s Climate Leaders των Financial Times είναι μία σημαντική επιβεβαίωση της συνέπειάς μας στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιολογείται μάλιστα ιδιαίτερα, καθώς συμβαδίζει με την αυξανόμενη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την αύξηση της κίνησης δεδομένων. Παρά τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των δικτύων, η COSMOTE TELEKOM πέτυχε τον στόχο της για ουδετερότητα στις εκπομπές άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σύγκριση με το 2017. Έτσι δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, τους πελάτες μας και το περιβάλλον.», δήλωσε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions.

Η αξιολόγηση των Financial Times επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών από τις λειτουργίες των εταιρειών (Scope 1 & 2) κατά την περίοδο 2019-2024, καθώς και στη μείωση της έντασης των εκπομπών σε σχέση με τα έσοδα. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές δεσμεύσεις των επιχειρήσεων και η διαφάνεια και συνεργασία τους με διεθνείς οργανισμούς όπως το Carbon Disclosure Project (CDP) και το Science Based Targets initiative (SBTi).

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του ομίλου TELEKOM για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στόχος είναι η διατήρηση της ουδετερότητας στις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες του, καθώς και η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας μέχρι το 2040. Με αυτή την προσέγγιση, συμβάλλει ενεργά σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.