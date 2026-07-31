Κίνα:-Ανοιχτή-συνεργασία-για-το-μέλλον-της-Τεχνητής-Νοημοσύνης

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Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή έναρξης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τεχνητής Νοημοσύνης (WAIC) και της Συνόδου Υψηλού Επιπέδου για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης 2026, που διεξήχθη στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Παγκόσμιας Έκθεσης της Σαγκάης.

Στη συνέχεια, εκφώνησε την κεντρική ομιλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανοιχτής συνεργασίας και της αμοιβαίας ωφέλειας ως καταλύτες για την προώθηση της καινοτομίας. Η ομιλία αυτή ανέδειξε τόσο την ακλόνητη εμπιστοσύνη της Κίνας στην ανάπτυξη της δικής της τεχνολογικής καινοτομίας ΤΝ, όσο και τη σαφή βούλησή της να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και να καταστήσει τα οφέλη της «έξυπνης εποχής» προσβάσιμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Μετά από πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό και επίμονες προσπάθειες, ο τομέας της ΤΝ στην Κίνα καταγράφει αλματώδη ανάπτυξη με τη συνολική του ισχύ να κατατάσσεται στις πρώτες γραμμές στον κόσμο.

Τα μεγάλα μοντέλα, οι ευφυείς πράκτορες και τα τσιπ ΤΝ εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το 2025, ο πυρήνας της εγχώριας βιομηχανίας ΤΝ ξεπέρασε σε αξία το 1,2 τρισ. γιουάν, ενώ η φετινή παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 μονάδες.

Παράλληλα, οκτώ από τα δέκα κορυφαία μοντέλα ανοικτού κώδικα παγκοσμίως είναι κινεζικής προέλευσης, οι εγχώριες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ αντιπροσωπεύουν άνω του 80% της παγκόσμιας αγοράς, και οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αντιστοιχούν στο 60% του παγκόσμιου συνόλου, ενισχύοντας συνεχώς τα θεμέλια του οικοσυστήματος ανεξάρτητης καινοτομίας.

Σήμερα, η πρωτοβουλία «ΤΝ+» προχωρά σε βάθος, με τις έξυπνες τεχνολογίες να διεισδύουν καταλυτικά σε κάθε γωνιά της οικονομίας.

Στα εργοστάσια, τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και οι βιομηχανικοί πράκτορες ΤΝ ανασχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία, προσδίδοντας στις παραδοσιακές γραμμές παραγωγής δυνατότητες αυτόνομης δρομολόγησης, πρόγνωσης βλαβών και ευέλικτης παραγωγής.

Παράλληλα, στην αστική διακυβέρνηση, την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές, τα logistics και τις δημόσιες υπηρεσίες, έξυπνα συστήματα και ρομπότ ανταποκρίνονται προληπτικά στις ανάγκες και συνεργάζονται για την ολοκλήρωση εργασιών, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής λειτουργίας.

Η φετινή διοργάνωση, με τη συμμετοχή άνω των 1.100 εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων, την επίδειξη 3.000+ τεχνολογιών αιχμής και το παγκόσμιο ντεμπούτο 300+ νέων προϊόντων, συνιστά ένα ζωντανό παράδειγμα της ακμάζουσας οικολογίας και της ευρύτατης εφαρμογής της ΤΝ στην Κίνα.

Η ανοιχτή συνεργασία αποτελεί την πυξίδα για το αμοιβαίο όφελος, καθώς η ανάπτυξη της ΤΝ ουδέποτε υπήρξε ατομική υπόθεση πίσω από κλειστές πόρτες.

Μόνο μέσω της ροής τεχνογνωσίας, της κινητικότητας του ταλέντου και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές μπορεί η βιομηχανία να εξελίσσεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς.

Η Κίνα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αρχή του ανοίγματος και της συμπερίληψης, απορρίπτοντας τα τεχνολογικά εμπόδια ή τα κλειστά «κλαμπ» αποκλειστικότητας, ενώ παράλληλα εδραιώνει το WAIC ως μια πολυμερή πλατφόρμα διαλόγου για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων και τη σύνδεση επενδυτικών κεφαλαίων με καινοτόμα εγχειρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε στη Σαγκάη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO), πράγμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Παγκόσμιου Νότου και αποτυπώνει την προσπάθεια της Κίνας να ενώσει τη διεθνή κοινότητα για την προώθηση της ανάπτυξης και της διακυβέρνησης της ΤΝ.

Από την παγκόσμια κοινή χρήση μοντέλων ανοικτού κώδικα και τη συντονισμένη διαμόρφωση προτύπων, έως τη διασύνδεση οικοσυστημάτων υπολογιστικής ισχύος, δεδομένων και αλγορίθμων, η Κίνα προωθεί μια πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη μορφή ανοιχτής συνεργασίας, συνεργαζόμενη με όλες τις πλευρές ώστε η ΤΝ να καταστεί ένα διεθνές δημόσιο αγαθό προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Η καινοτομία κερδίζει το μέλλον, με την ΤΝ να διεισδύει ραγδαία στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και να μετασχηματίζει εις βάθος τις βιομηχανίες.

Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανεξάρτητη καινοτομία, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση τεχνολογικών αδυναμιών σε τομείς όπως τα μοντέλα, η υπολογιστική ισχύς και τα δεδομένα, να ενταθεί η βασική έρευνα και να ενισχυθεί η πλήρης αλυσίδα παραγωγής εγχώριου λογισμικού και υλικού.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αρθούν τα βασικά εμπόδια από τη θεμελιώδη έρευνα έως την εμπορική εφαρμογή, να δημιουργηθεί ένα δυναμικό οικοσύστημα βιομηχανικών αλυσίδων και να διαμορφωθεί ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας με συντονισμένη ανάπτυξη και συμπληρωματικές συνέργειες.

Η πλήρης εφαρμογή της πρωτοβουλίας «ΤΝ+» θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση εφαρμογών υψηλής αξίας και τη δημιουργία νέων τομέων της έξυπνης οικονομίας.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τον ηγετικό ρόλο της ΤΝ ως καταλύτη αλλαγής, η Κίνα επιδιώκει να προωθήσει την ταυτόχρονη ανάπτυξη και τη συνύπαρξη των παραδοσιακών, αναδυόμενων και μελλοντικών βιομηχανιών.

Η ΤΝ δεν αποτελεί εργαλείο ανταγωνισμού και αντιπαράθεσης, αλλά εταίρο στην κοινή ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή του έξυπνου μετασχηματισμού, η διεθνής κοινότητα, με την ανοιχτή συνεργασία ως γέφυρα, την καινοτομία ως ατμομηχανή και τη χρηστή διακυβέρνηση ως εγγύηση, καλείται να μοιραστεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει από κοινού τις προκλήσεις, ώστε να ανοίξει μαζί έναν νέο μέλλον ΤΝ για την ανθρωπότητα, βασισμένο στην καθολική ευημερία, την ασφάλεια και την ευημερία.