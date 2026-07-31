Κίνα:-Στη-δημοσιότητα-η-«Παγκόσμια-Πρωτοβουλία-για-την-Αξιόπιστη-Διασύνδεση-και-τη-Διαλειτουργικότητα-μεταξύ-Ευφυών-Πρακτόρων»

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Στις 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη η Σύνοδος Υψηλού Επιπέδου για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τεχνητής Νοημοσύνης 2026 (WAIC).

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, παρουσίασε την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Αξιόπιστη Διασύνδεση και τη Διαλειτουργικότητα μεταξύ Ευφυών Πρακτόρων».

Στην Πρωτοβουλία αναγνωρίζεται ότι οι ευφυείς πράκτορες, ως μία από τις πλέον μετασχηματιστικές τεχνολογίες της εποχής της ΤΝ, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας και στη διαμόρφωση της μελλοντικής ανθρώπινης κοινωνίας, μέσω της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας.

Η Πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση του δυναμικού των ευφυών πρακτόρων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αποτροπή της δημιουργίας ενός «χάσματος νοημοσύνης» (intelligence divide), στην οικοδόμηση ευρύτερης διεθνούς συναίνεσης και στη συνεργασία με εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαμόρφωση ενός ανοικτού, αξιόπιστου, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστήματος ευφυών πρακτόρων.

Η Πρωτοβουλία καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη μέσω της συνεργατικής καινοτομίας, να προαγάγει την αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, αίροντας τα εμπόδια μεταξύ των οικοσυστημάτων, να αναπτύξει από κοινού τις αναγκαίες υποδομές, διασφαλίζοντας την ασφαλή και καθολική διασυνδεσιμότητα, καθώς και να επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών και την επίδειξη καινοτόμων σεναρίων χρήσης.

Επιπροσθέτως, προτρέπει στη διεύρυνση της βιομηχανικής συνεργασίας με στόχο την ευημερία του παγκόσμιου οικοσυστήματος, στην από κοινού οικοδόμηση ισχυρών δικλίδων ασφαλείας με σεβασμό στις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, στη διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων με παράλληλη ενίσχυση της προστασίας τους, στην προώθηση της ανταλλαγής πόρων για τη γεφύρωση του «χάσματος νοημοσύνης», στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης που σέβεται την πολυμορφία των μοντέλων διακυβέρνησης, καθώς και στην αναβάθμιση του ψηφιακού εγγραμματισμού, ώστε να επωφεληθούν όλοι από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.