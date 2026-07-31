Κακλαμάνης-για-το-επεισόδιο-Κωνσταντοπούλου-Πολύζου:-«Κουμάντο-στη-Βουλή-κάνει-μόνο-ο-εκάστοτε-πρόεδρος»

«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος της και κανένας άλλος. Τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ και ορθώς ζήτησε τα στοιχεία».

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Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και σχολιάζοντας το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή στο κυλικείο των αστυνομικών, μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου, Βασιλικής Πολύζου και είχε ως αποτέλεσμα η τελευταία να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε την ταυτότητας της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τηλεφώνησε στο 100 και ζήτησε τη σύλληψη και προσαγωγή της για εξακρίβωση στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι η κ. Πολύζου δεν είναι δημοσιογράφος και συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση. «Πήρε εντολή ο φρούραρχος ότι μόνο η ΥΑΒΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία. Προκύπτει ξεκάθαρα από το βίντεο ότι ο Φρούραρχος πηγαίνει την κ. Πολύζου στο περιπολικό και λέει ότι από εμάς η κυρία δεν έχει κανένα ζήτημα. Τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία. Δεν γίνεται να υπάρχει επεισόδιο εντός Βουλής και να μην πηγαίνει η ΥΑΒΕ. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ και ορθώς ζήτησε στοιχεία», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης και συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Έχετε την πλήρη κάλυψη και στήριξη μου. Νομίμως είστε στη Βουλή όσοι είστε διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Κινείστε ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην Ολομέλειας, χώρους της αστυνομίας και εντευκτήριο. Δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον πλην ΥΑΒΕ. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δυο, έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη στο θέμα».

- sofokleous10.gr

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