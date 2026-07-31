Καύσιμα: Ξεκινά η νέα επιδότηση στο ντίζελ – Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές

Η συνολική έκπτωση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η αγορά αναμένει νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

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Με τη μέση πανελλαδική τιμή τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της βενζίνης να έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και τις τιμές του Brent να κινούνται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, η κυβέρνηση ενεργοποιεί από την 1η Αυγούστου τη νέα επιδότηση στο ντίζελ. Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, ωστόσο το ερώτημα είναι πόσο θα γίνει τελικά αισθητή στην αντλία, καθώς η αγορά αναμένει νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου.

Από την 1η Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή. Η ενίσχυση αυτή προστίθεται στην έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που ήδη χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια και ισχύει επίσης έως το τέλος Αυγούστου, ανεβάζοντας τη συνολική ελάφρυνση για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Για τη βενζίνη δεν προβλέπεται νέα κρατική επιδότηση. Εξακολουθεί να ισχύει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που παρέχουν τα διυλιστήρια έως τις 31 Αυγούστου. Το δημοσιονομικό κόστος της κρατικής παρέμβασης εκτιμάται στα 29 εκατ. ευρώ, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι υψηλές διεθνείς τιμές εξακολουθούν να επιβαρύνουν τόσο τους οδηγούς όσο και το κόστος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Η αγορά περιμένει νέες αυξήσεις στα διυλιστήρια

Παράλληλα, η αγορά καυσίμων αναμένει νέες αυξήσεις στις διυλιστηριακές τιμές τις επόμενες ημέρες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μικρότερη επιβάρυνση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της νέας κρατικής επιδότησης ενδέχεται να απορροφηθεί από τις αυξημένες τιμές χονδρικής πριν φτάσει στον καταναλωτή. Εάν οι αυξήσεις επιβεβαιωθούν, η πραγματική διαφορά που θα δει ο οδηγός στην αντλία μπορεί να αποδειχθεί μικρότερη από τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Το Brent κοντά στα 90 δολάρια διατηρεί την πίεση

Καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει η διεθνής αγορά πετρελαίου. Την Πέμπτη το Brent κινήθηκε λίγο κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, επίπεδο που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανησυχία των αγορών για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς. Οι διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι, πέρα από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι παραμένουν οι πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, καθώς αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε νέο κύμα ανατιμήσεων.

Για την ελληνική αγορά αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με την κρατική στήριξη και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η τελική εικόνα στην αντλία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών και την πορεία των τιμών Platts μέσα στον Αύγουστο. Εάν το Brent παραμείνει κοντά στα σημερινά επίπεδα ή κινηθεί ακόμη υψηλότερα, σημαντικό μέρος της επιδότησης είναι πιθανό να απορροφηθεί από τις νέες αυξήσεις στη χονδρική αγορά, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος που θα δει ο καταναλωτής.

Τι σημαίνει στην πράξη η επιδότηση για βενζίνη και ντίζελ

Αρκετοί οδηγοί μπερδεύονται, καθώς ισχύουν διαφορετικά μέτρα για κάθε καύσιμο. Στο πετρέλαιο κίνησης, o οδηγός επωφελείται από δύο διαφορετικές παρεμβάσεις, την κρατική επιδότηση περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά προ ΦΠΑ) και την έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο από τα ελληνικά διυλιστήρια. Έτσι, η συνολική μείωση φτάνει θεωρητικά τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Στη βενζίνη, δεν υπάρχει νέα κρατική επιδότηση αλλά συνεχίζει να ισχύει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Η διαφορά αυτή σημαίνει ότι η κυβέρνηση δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου κίνησης, καθώς αυτό επηρεάζει όχι μόνο τους οδηγούς ΙΧ αλλά και φορτηγά, διανομές, μεταφορές και συνεπώς το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών.

Η κρατική παρέμβαση έρχεται την ώρα που το ντίζελ σπάει το φράγμα των 2 ευρώ

Παρά τις παρεμβάσεις, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,022 ευρώ ανά λίτρο και στα 2,054 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές.

Στη βενζίνη, η ακριβότερη περιοχή της χώρας είναι οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 2,263 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η χαμηλότερη καταγράφεται στην Ημαθία, με 1,985 ευρώ ανά λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης, επίσης οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή με 2,243 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στη Χίο, στα 2,007 ευρώ ανά λίτρο.

Οι διαφορές μεταξύ των περιοχών ξεπερνούν τα 20 λεπτά ανά λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει ότι το μεταφορικό κόστος και η νησιωτικότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τις τελικές τιμές.

Πρακτικά, η κρατική παρέμβαση επιχειρεί να ανακόψει μέρος αυτής της αύξησης, χωρίς όμως να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα πριν από την κρίση. Για παράδειγμα, ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα έχει θεωρητικό όφελος 7,50 ευρώ ανά γέμισμα στο πετρέλαιο κίνησης (15 λεπτά x 50 λίτρα) ενώ εάν γεμίζει τέσσερις φορές τον μήνα, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φθάσει περίπου τα 30 ευρώ.

Ωστόσο αυτό είναι το μέγιστο θεωρητικό όφελος. Εάν στο μεταξύ αυξηθούν οι τιμές διυλιστηρίου κατά 4 ή 5 λεπτά το λίτρο, τότε η πραγματική διαφορά που θα δει ο οδηγός στην αντλία περιορίζεται σημαντικά.

Πού θα φανεί περισσότερο η επιδότηση

Αν και η έκπτωση είναι ίδια σε όλη τη χώρα, το όφελος δεν είναι το ίδιο. Στις Κυκλάδες, όπου το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,243 ευρώ το λίτρο, ακόμη και μετά την πλήρη έκπτωση των 15 λεπτών η τελική τιμή παραμένει κοντά στα 2,09 ευρώ, επίπεδο που εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αντίθετα, στη Χίο, όπου η μέση τιμή είναι 2,007 ευρώ, η ίδια επιδότηση μπορεί θεωρητικά να κατεβάσει την τιμή κάτω από τα 1,86 ευρώ το λίτρο.

Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στη βενζίνη. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη κοστίζει κατά μέσο όρο 2,263 ευρώ, ενώ στην Ημαθία 1,985 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 28 λεπτά χαμηλότερα.