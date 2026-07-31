ΚΚΕ:-Οι-δηλώσεις-Γκουτέρες-φωτογραφίζουν-την-πιο-ενεργή-εμπλοκή-της-Κύπρου-στους-πολεμικούς-σχεδιασμούς

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«Οι δηλώσεις του ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες, που συνδέουν την επίλυση του Κυπριακού με τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλαδή τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους που διευρύνονται, δεν συνιστούν απλά έναν “διπλωματικό” εκβιασμό σε βάρος του κυπριακού λαού για να αποδεχτεί επώδυνες “λύσεις”, αλλά φωτογραφίζουν και την εμπλοκή της Κύπρου πιο ενεργά στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς», σημειώνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του σχετικά με τις δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό.

«Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με κάθε λογική δυο κρατών, απροκάλυπτη ή συγκαλυμμένη. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η συντονισμένη εργατική-λαϊκή πάλη για Κύπρο ανεξάρτητη, ένα και όχι δυο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά και κάθε είδους ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων, με τον λαό κυρίαρχο», καταλήγει ο Περισσός.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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