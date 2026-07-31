Λιμάνι Βόλου: Το Υπερταμείο ασκεί έφεση κατά της απόφασης που ευνοεί την ΟΛΘ

Η διαμάχη σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Βόλου εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς το Υπερταμείο είναι έτοιμο να προσβάλει την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ που ευνοεί την ΟΛΘ Α.Ε., διατηρώντας ζωντανό ένα από τα πιο εμβληματικά επενδυτικά ζητήματα στις υποδομές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπερταμείου που επικαλείται το Euro2day.gr, «μετά την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωσή της. Το Ταμείο θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς νομικοί λόγοι για την προσφυγή.»

Νωρίτερα, μέσω του Χρηματιστηρίου, έγινε γνωστό ότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ Α.Ε. και ακύρωσε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Υπερταμείου για τη ματαίωση του διαγωνισμού πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Επιπλέον, έθεσε προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου για την τήρηση της απόφασης από το Υπερταμείο.

Ωστόσο, πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Euro2day.gr, ανέφεραν ότι το Υπερταμείο σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., στόχος του είναι η ανατροπή της. Αυτή η πιθανότητα καθυστερεί την τελική έκβαση της υπόθεσης καθώς και την τύχη του διαγωνισμού, στον οποίο η ΟΛΘ είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής.