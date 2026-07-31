Μητσοτάκης στο υπουργικό: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας

Σαφές μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου της τρέχουσας περιόδου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου.

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Απευθυνόμενος στους υπουργούς, τόνισε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να εντείνουν την προβολή του, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις και προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστούν οι πρώτοι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης έως το 2030.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός τόνισε «μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».



- sofokleous10.gr

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