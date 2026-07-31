Νέα επίθεση της ΕΛ.Α.Σ. για τα κομματικά δάνεια: Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες

Συνέχεια στην κόντρα για τα κομματικά δάνεια δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, με να υποστηρίζει ότι τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ και να καταγγέλλει διαφορετική αντιμετώπιση των δύο κομμάτων από τις τράπεζες.

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Ειδικότερα, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι «τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να αφορά τις τράπεζες».

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες. Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν, εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Κι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».

Η τοποθέτηση της κ. Κουφονικολάκου αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ, που είχε ξεσπάσει με αφορμή προηγούμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια.

Η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισ. ευρώ και υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα «δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, οι οφειλές της ΝΔ ανέρχονται σε 602,14 εκατ. ευρώ, ενώ του ΠΑΣΟΚ σε 565,14 εκατ. ευρώ, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι πρόκειται για «δανεικά και αγύριστα» και να κατηγορεί τα δύο κόμματα ότι ασκούν κριτική στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας ενώ τα ίδια έχουν υψηλές δανειακές υποχρεώσεις.



- sofokleous10.gr

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