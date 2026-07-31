Οι παράγοντες που οδήγησαν την 3αλφα στην επιστροφή της κερδοφορίας

Η επιστροφή στην κερδοφορία, η αισθητή μείωση του καθαρού δανεισμού και η ανοδική τάση στις νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα snacks, χαρακτήρισαν τη χρήση του 2025 για την ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, η οποία είναι γνωστή ως 3αλφα και μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή κυρίως για τα όσπρια και το ρύζι της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η εταιρεία προσπαθεί να διαφοροποιήσει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, προσθέτοντας νέα προϊόντα όπως τα snacks. Αυτή η στρατηγική οδήγησε πέρυσι σε καθαρές πωλήσεις 29,72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ, αν και η εταιρεία είχε ζημίες 639 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 3,797 εκατ. ευρώ από μόλις 581 χιλ. ευρώ το 2024.

Στη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η πώληση ακινήτου στην οδό Θηβών, η οποία απέφερε έκτακτο κέρδος 1,64 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση, ωστόσο, παρουσιάζει και προσαρμοσμένα (adjusted) οικονομικά στοιχεία, τονίζοντας ότι ακόμα και χωρίς το συγκεκριμένο έκτακτο έσοδο, η λειτουργική απόδοση ήταν σημαντικά βελτιωμένη, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων, τη σταθεροποίηση του κόστους πρώτων υλών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Καθοριστική ήταν η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Η κατηγορία 3αλφα Snacks, που εισήχθη το 2024, εξελίχθηκε σε βασικό αναπτυξιακό πυλώνα, συν contributing το 6% των πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις όσπριων ελληνικής προέλευσης αυξήθηκαν 50,4%, με τη συμμετοχή τους να φτάνει το 16% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και το 24,8% της κατηγορίας των οσπρίων. Παράλληλα, η 3αλφα έκανε οργανωμένη είσοδο στη μικρή λιανική, αναπτύσσοντας δίκτυο διανομής σε περίπτερα και mini markets, εστιάζοντας στα νέα snacks.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2,52 εκατ. ευρώ, από 610 χιλ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 5,46 εκατ. ευρώ, από 7,93 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το 2026, η διοίκηση δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του νέου ERP Microsoft Dynamics 365, ο εκσυγχρονισμός της μονάδας στη Θεσσαλία, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις της Αθήνας και η περαιτέρω ανάπτυξη στη μικρή λιανική και στα 3αλφα Snacks.