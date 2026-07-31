ΟΛΘ: Νίκησε στην προσφυγή για το λιμάνι του Βόλου

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), ακολουθώντας την ανακοίνωσή της από 26.06.2026 σχετικά με την παραπομπή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την υπόθεση που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι που έχουν προταθεί κατά της απόφασης ακύρωσης της διαδικασίας, γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο τα εξής:

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Με την υπ’ αριθμ. Σ 1258/2026 απόφασή της, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της OΛΘ Α.Ε. και ανέστειλε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου από 19.02.2025 περί ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιώνοντας την OΛΘ Α.Ε., η οποία είχε αναγνωριστεί ως Προτιμητέος Επενδυτής.

Επιπλέον, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.