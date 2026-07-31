Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, July 31
    ΟΛΘ:-Δικαιώθηκε-στην-προσφυγή-για-το-λιμάνι-του-Βόλου
    ΟΛΘ: Δικαιώθηκε στην προσφυγή για το λιμάνι του Βόλου

    ΟΛΘ: Νίκησε στην προσφυγή για το λιμάνι του Βόλου

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), ακολουθώντας την ανακοίνωσή της από 26.06.2026 σχετικά με την παραπομπή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την υπόθεση που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι που έχουν προταθεί κατά της απόφασης ακύρωσης της διαδικασίας, γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο τα εξής:

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Με την υπ’ αριθμ. Σ 1258/2026 απόφασή της, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της OΛΘ Α.Ε. και ανέστειλε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου από 19.02.2025 περί ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιώνοντας την OΛΘ Α.Ε., η οποία είχε αναγνωριστεί ως Προτιμητέος Επενδυτής.

    Επιπλέον, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. όρισε προθεσμία στο Υπερταμείο να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση έως την 31.08.2026.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply