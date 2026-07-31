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    Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-θα-συναντηθεί-αύριο-με-τον-δήμαρχο-Αθηναίων,-Χάρη-Δούκα  - 
    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα    

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα    

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10:00, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

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    Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. 

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    TAGS: Χάρης Δούκας Κυριάκος Μητσοτάκης

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