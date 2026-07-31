Ο-Μπερνάρ-Αρνό-περνά-στην-αντεπίθεση-μετά-την-έρευνα-της-le-monde

Ο Μπερνάρ Αρνό δεν συνηθίζει να απαντά δημόσια. Αυτή τη φορά όμως έκανε εξαίρεση.

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Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό της LVMH στο X, ο ισχυρός άνδρας του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελών ειδών στον κόσμο επέλεξε την ειρωνεία αντί της σιωπής, απαντώντας στην εξαμερή έρευνα της Le Monde που χαρτογράφησε την επιρροή, τα δίκτυα εξουσίας και τις οικογενειακές ισορροπίες γύρω από την «αυτοκρατορία Αρνό».

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος δεν μπήκε στη διαδικασία να διαψεύσει τα πραγματικά περιστατικά που περιέγραφε η έρευνα. Προτίμησε να εστιάσει σε αυτό που θεωρεί βασική της αδυναμία: την εικόνα μιας οικογένειας διχασμένης από τη μάχη της διαδοχής. Ο ίδιος επέμεινε πως τα πέντε παιδιά του, η σύζυγός του και ο ίδιος συνεργάστηκαν πλήρως με τους δημοσιογράφους και παρουσιάστηκαν ενωμένοι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσοι περιμένουν ρήγματα στην οικογένεια θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή.

Στο ίδιο ύφος, ο επικεφαλής της LVMH δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ τους ανταγωνιστές του, από την οικογένεια Wertheimer της Chanel μέχρι την Hermès, ενώ υπερασπίστηκε τόσο τις σχέσεις του με διαδοχικούς προέδρους της Γαλλίας όσο και τη χρήση φορολογικών κινήτρων για τις πολιτιστικές δωρεές του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το σχόλιό του για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Απαντώντας στις αναφορές της Le Monde για την επιρροή που ασκεί στα μέσα που ελέγχει, ο Αρνό αντέτεινε ότι η ίδια η εφημερίδα έχει ως μέτοχο τον Ξαβιέ Νιέλ, σύντροφο της κόρης του Ντελφίν, αφήνοντας αιχμές για το πώς ορίζεται τελικά η δημοσιογραφική ανεξαρτησία στη Γαλλία.

Το κείμενό του έκλεισε με μια φράση που μοιάζει να συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του για τον όμιλο που δημιούργησε: ότι η πολυτέλεια είναι από τους λίγους κλάδους που εξακολουθούν να σκέφτονται σε ορίζοντα γενεών και όχι τριμήνων. Μια υπενθύμιση πως, παρά τις συζητήσεις για τη διαδοχή, ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει το τιμόνι της LVMH σύντομα.

Φώτο: @getty images