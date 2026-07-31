Παπασταύρου:-Νέες-νομοτεχνικές-βελτιώσεις-στο-νομοσχέδιο-για-ΕΥΔΑΠ-και-ΕΥΑΘ

Σε νέες νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποτέλεσμα της διαβούλευσης που προϋπήρξε της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, στην ολομέλεια της Βουλής, προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε, έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση στις επιτροπές, και ήρθαν δήμαρχοι από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και Θεσσαλονίκης και υπήρξαν πάρα πολλές προτάσεις. «Και επειδή ακριβώς ο στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε κάτι, αλλά έχουμε μια ευθύνη: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης του νερού».

Γι’ αυτό, είπε ο κ. Παπασταύρου, τα περισσότερα από τα αιτήματα που κατέθεσαν στην ακρόαση των φορέων οι 6-7 δήμαρχοι από την Ανατολική Αττική, «γίνονται δεκτά και τα καταθέτουμε με νομοτεχνικές βελτιώσεις».

«Είχαν μια πολύ μεγάλη αγωνία, εύλογη, αν θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για τη δίκαιη αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Προσθέτουμε, λοιπόν, δικλίδες ασφαλείας, να το κατοχυρώσουμε αυτό.

Επίσης, υπήρξε μια αγωνία από δύο-τρεις δημάρχους, τι θα γίνει σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης. Κι αυτό προβλέπεται.

Υπήρχε αγωνία για το πόσο αντικειμενική είναι η περιγραφή της αποτίμησης που θα γίνει με τις κατευθύνσεις της ΡΑΕΕΥ. Κι αυτό το διορθώνουμε.

Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διακοπή της υδροδότησης. Κι εκεί υπάρχει ρύθμιση για το μεταβατικό στάδιο και διευκόλυνση στην αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών.

Ήρθαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, και κατέθεσαν και εκείνοι προτάσεις για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Εξασφαλίζουμε την νομοτεχνική με τρόπο ρητό ότι θα λαμβάνουν οι νέοι εργαζόμενοι τις ίδιες αποδοχές με το τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, το άρθρο 16.

Επίσης, οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ ζήτησαν, ο περιορισμός της τοποθέτησης στις νέες θέσεις να μην είναι μεταβατικός. Τα ’40 χιλιόμετρα’ να είναι μια μόνιμη διάταξη. Γίνεται δεκτό.

Ο δήμαρχος Θέρμης, που ήταν εναντίον της μεταρρύθμισης, αλλά είπε ότι ‘αν είναι να το κάνετε – εγώ είμαι εναντίον – πιστεύω ότι πρέπει να προσθέσετε εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Μακεδονίας στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ’. Γίνεται δεκτό.

Γίνεται δεκτό ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα τμήμα παροχής υπηρεσιών ύδατος σε κάθε πρωτεύουσα δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Διότι θέλουμε να παντρέψουμε τη γνώση της τοπικότητας με την τεχνογνωσία και την οικονομία κλίμακος που έχει η ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ. [. . .] Πρέπει να παντρέψουμε την τεχνογνωσία και τις οικονομίες κλίμακος με τη γνώση που έχει ο δήμος. Και αυτό γίνεται δεκτό.

Επίσης, από το υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και από πολλούς νησιωτικούς δήμους, μας ζητήθηκε, ακόμα και αν δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια, να μπορούν να υλοποιήσουν έργα άμεσης ανάγκης για τη λειψυδρία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτέλεσης ανάγκης. Και αυτό γίνεται δεκτό» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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