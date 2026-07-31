ΠΑΣΟΚ-για-Γεωργιάδη:-«Μετά-τους-κοριούς-του-Μαξίμου,-η-κυβέρνηση-λανσάρει-τον-κινούμενο-κοριό»

«Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του ‘κινούμενου κοριού’», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την «ομολογία» του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει: «Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;». «Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν», τονίζει, προσθέτοντας ότι όμως «για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του» και υπογραμμίζει ότι «δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.