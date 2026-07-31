Ποιες επιχειρηματικές νεοφυείς εταιρείες μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 112.500 ευρώ

Η Περιφέρεια Κρήτης εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μέσω της πρωτοβουλίας «Καινοτομώ στην Κρήτη», διαθέτοντας συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει το 75% της επένδυσης, με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ, προσφέροντας τη δυνατότητα δημόσιας ενίσχυσης έως 112.500 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, με διαδικασία αξιολόγησης συγκριτικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη υποβολή δεν είναι αρκετή από μόνη της, καθώς οι προτάσεις θα καταταχθούν βάσει της βαθμολογίας τους και θα χρηματοδοτηθούν οι υψηλότερες αξιολογήσεις μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει υπό σύσταση επιχειρήσεις, δηλαδή εταιρείες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει τις εργασίες τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο καταστατικό και θα προχωρήσουν σε έναρξη μετά την υποβολή της αίτησης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά υφιστάμενες νέες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Μια βασική προϋπόθεση είναι το επιχειρηματικό σχέδιο να στηρίζεται στην καινοτομία. Η απλή ίδρυση μιας νέας επιχείρησης δεν αρκεί. Η πρόταση πρέπει να αποδεικνύει ότι αφορά την ανάπτυξη νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας και να συνδέεται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης. Η αξιολόγηση θα εξετάσει τόσο τον καινοτόμο χαρακτήρα της ιδέας όσο και την εμπορική της εκμετάλλευση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή. Εάν μια επιχείρηση αποφασίσει να προχωρήσει σε επένδυση μεγαλύτερη από το ανώτατο επιλέξιμο όριο, το επιπλέον ποσό δεν καλύπτεται και θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί πλήρως με ίδια κεφάλαια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας καινοτόμου επιχείρησης. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό, ψηφιακές εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δράσεις προώθησης, πιστοποιήσεις και δαπάνες σχετικές με την εμπορική αξιοποίηση της καινοτομίας. Στόχος είναι οι νέες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ενώ κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την οριστική έγκριση της χρηματοδότησης. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί νωρίτερα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ακόμα και αν σχετίζονται με το ίδιο επενδυτικό σχέδιο.