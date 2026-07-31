Ρωσία:-Η-εταιρεία-tengizchevroil-του-Καζακστάν-ξανάρχισε-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-από-το-λιμάνι-Μπατούμι-της-Γεωργίας

Η εταιρεία Tengizchevroil (TCO), η διαχειρίστρια εταιρεία του γιγαντίου κοιτάσματος Tengiz στο Καζακστάν ξανάρχισε τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμένα Μπατούμι της Γεωργίας, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Πάνω από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν διακινούνται συνήθως μέσω της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (CPC), με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τα κοιτάσματα της Κασπίας ⁠του Τενγκίζ, του Κασαγκάν και του Καρατσαγκανάκ. Ωστόσο, οι επιθέσεις με drones καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην αναστολή της λειτουργίας της CPC και ανάγκασαν την Tengizchevroil, ή TCO, να στραφεί σε εναλλακτικές, πιο δαπανηρές διαδρομές.

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Στην πιο πρόσφατη διακοπή, η CPC ανέστειλε χθες Πέμπτη τις αποστολές αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα, στην Γιουζνάγια Οζερέεβκα, κοντά στο Νοβοροσίσκ, μετά από επίθεση από drones που δέχθηκαν δεξαμενόπλοια, όπως ανέφερε η κοινοπραξία. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, περίπου 20.000 μετρικοί τόνοι πετρελαίου από το Τενγκίζ έχουν διοχετευθεί στο λιμάνι του Μπατούμι από τις αρχές Ιουλίου. Και οι δύο πηγές αρνήθηκαν να αναφέρουν τα ονόματα του, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν δημοσίως.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των αγωγών της CPC έχουν οδηγήσει σε απότομη πτώση της παραγωγής αργού πετρελαίου στο Καζακστάν τις τελευταίες εβδομάδες. Κύριος μέτοχος της TCO είναι η Chevron (50%)· τα υπόλοιπα μερίδια στο έργο κατέχουν η ExxonMobil (25%), η KazMunayGas (20%) και η Lukoil (5%). Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου του Μπατούμι ανήκει στην KazTransOil, την κρατική εταιρεία πετρελαιαγωγών του Καζακστάν.

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