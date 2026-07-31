Σε-πορεία-κερδοφόρας-ανάπτυξης-ο-όμιλος-Βιοιατρική-το-2025

Τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά το 2025, ενώ η θετική πορεία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

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Έτος κερδοφόρας ανάπτυξης σηματοδοτεί το 2025 για τον Όμιλο Βιοιατρική, με σημαντική ανάπτυξη του Κύκλου Εργασιών, διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών (Adjusted EBITDA), επιστροφή σε σημαντικά Καθαρά Κέρδη, ισχυροποίηση της ρευστότητας και δραστική μείωση του Δανεισμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ξεκίνησε το 2024 έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και αποτελεσματικότερης, αποδοτικότερης λειτουργίας, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, σε σύγχρονα συστήματα διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και σε Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας υψηλού επιπέδου. Τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά το 2025, ενώ η θετική πορεία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου προ Rebate & Claw-Back αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 200,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο Κύκλος Εργασιών μετά Rebate & Claw-Back αυξήθηκε κατά 12%, φτάνοντας τα 159,4 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της σύνθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται στη θετική συνεισφορά τόσο του τομέα B2B — με ανάπτυξη των εσόδων από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις κλινικές μελέτες — όσο και του τομέα B2C, μέσω της αυξημένης ζήτησης από ιδιώτες. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά και στήριξε το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων του Ομίλου (Adjusted EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων, της ορθολογικοποίησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λειτουργικών εξόδων, καθώς και του ευρύτερου εξορθολογισμού του τρόπου λειτουργίας και της εναρμόνισης των διαδικασιών και των συστημάτων διοίκησης του Ομίλου.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το 2024. Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ το 2024, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη του Ομίλου σε σταθερά κερδοφόρα πορεία.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης (working capital) του Ομίλου οδήγησαν σε ισχυροποίηση της ρευστότητας και σε δραστική μείωση του Δανεισμού. Ο Καθαρός Δανεισμός (Net Debt) του Ομίλου μειώθηκε σε 41,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 50,9 εκατ. ευρώ το 2024 και 56,9 εκατ. ευρώ το 2023.

«Το 2025 επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Η επιστροφή του Ομίλου σε σημαντικά καθαρά κέρδη, ο διπλασιασμός της λειτουργικής μας κερδοφορίας και η δραστική μείωση του δανεισμού δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά της συστηματικής δουλειάς που ξεκινήσαμε από το 2024. Εξορθολογίσαμε τον τρόπο λειτουργίας μας σε κάθε επίπεδο, εναρμονίσαμε τις διαδικασίες, τα συστήματα και την εταιρική μας διακυβέρνηση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και επενδύσαμε στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τον άνθρωπο. Με αυτά τα θεμέλια, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, έτοιμος να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο εξελισσόμενο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, όπως κάνει διαχρονικά», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γεώργιος Σπανός.