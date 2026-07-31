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    Στα-«πράσινα»-και-οι-ευρωαγορές-μετά-τα-κέρδη-στη-wall-street
    Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

    Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

    Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος το πρωί της Παρασκευής (31/7) ακολουθώντας τα χθεσινά κέρδη που κατέγραψαν οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street.

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    Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,86% στις 655,53 μονάδες, με τους περισσότερους κλασικούς δείκτες και τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να ξεκινούν επίσης τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.

    Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,13% στις 25,871.64 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE ο οποίος σημειώνει άνοδο 0,74% στις 10,979.44 μονάδες. Την ίδια ώρα, κέρδη καταγράφει και ο γαλλικός CAC ο οποίος ανεβαίνει 0,94% στις 8,565.08 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,83% στις 19,922.03 μονάδες, ενώ στα πράσινα κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου με αντίστοιχη άνοδο 0,89% στις 52,570.00 μονάδες.

    Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο κλάδος των βασικών πρώτων υλών, με κέρδη 1,27%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ακολουθεί με άνοδο 1,17%.

    Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, καθώς και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, υποχωρούν σχεδόν κατά 1% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

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