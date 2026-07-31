Στη-Βουλή-η-ενσωμάτωση-της-ευρωπαϊκής-οδηγίας-για-το-trafficking

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), παρουσίασαν σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, όπως καθορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι βασικοί άξονες των ρυθμίσεων της οδηγίας, είναι:

Η διεύρυνση της έννοιας της εκμετάλλευσης, ώστε να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σύγχρονες μορφές trafficking, όπως η οικιακή δουλεία, ο εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις, η αναγκαστική επαιτεία.

Η ενίσχυση της προστασίας έναντι των ψηφιακών μορφών εκμετάλλευσης.

Η περαιτέρω προστασία των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία, τόσο με την ενίσχυση των εγγυήσεων αποφυγής δευτερογενούς θυματοποίησης, όσο και με τη διεύρυνση της δυνατότητας παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κατά την εξέτασή τους.

Η ενίσχυση της αρχής της μη τιμώρησης των θυμάτων για παράνομες πράξεις στις οποίες οδηγήθηκαν εξαιτίας της εκμετάλλευσης που υπέστησαν και

η ενίσχυση της πρόσβασης των θυμάτων στη δωρεάν νομική βοήθεια και στην αποζημίωση, ενώ προβλέπεται στενότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών αρωγής με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς για τη διασυνοριακή παραπομπή και προστασία των θυμάτων.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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