Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Σε ποια είδη καταγράφεται αποκλιμάκωση

Η αποκλιμάκωση των τιμών κυρίως στα τρόφιμα και λιγότερο στην ενέργεια τον Ιούλιο οδήγησαν σε μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα μας. Τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.
Για το σύνολο της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ακολούθησε αντίθετη πορεία καθώς διαμορφώθηκε στο 2,9% από 2,8 τον Ιούνιο.
Στη χώρα μας, ο δείκτης τιμών στην ενέργεια «κατέβασε ταχύτητα» καθώς αυξήθηκε κατά 13% από 14,7% τον Ιούνιο. Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού καθώς τον Ιούλιο κινήθηκε με αρνητικό ρυθμό 0,3% έναντι αύξησης 2,2% τον Ιούνιο. Επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου είχαμε και στις τιμές των υπηρεσιών καθώς τον Ιούλιο κατεγράφη αύξηση κατά 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο.
Ανοδικά η ενέργεια στην ευρωζώνη
Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο κλάδος της ενέργειας κινήθηκε ανοδικά, καθώς κατεγράφη αύξηση στο ρυθμό ανόδου κατά 10% από 8,5% τον Ιούνιο.
Με θετικό πρόσημο αλλά με πτωτικές τάσεις σε σχέση με πριν από ένα μήνα κινήθηκαν οι τιμές στον κλάδο των τροφίμων-αλκοόλ και καπνού όπου καταγράφηκε αύξηση 1,2% (από 1,5% τον Ιούνιο).
Αντίθετα στις υπηρεσίες κατεγράφη μικρή επιτάχυνση με την αύξηση να φτάνει στο 3,3% από 3,2% τον Ιούνιο.
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