Στρατηγική επένδυση 400 εκατ. ευρώ της Εθνικής στον τομέα των ακινήτων

Η Εθνική Τράπεζα θέτει νέους φιλόδοξους στόχους στον τομέα των ακινήτων, ανακοινώνοντας χθες την απόκτηση ενός νέου χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων αξίας 400 εκατ. ευρώ, με σκοπό να το διπλασιάσει στο προσεχές διάστημα.

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Η εν λόγω κίνηση της ΕΤΕ έρχεται σε συνέχεια ανάλογων ενεργειών από άλλες συστημικές τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιθετικά στην αγορά ακινήτων, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους με την προσθήκη νέων ισχυρών περιουσιακών στοιχείων.

Χθες, η ΕΤΕ εξέπληξε την αγορά, ανακοινώνοντας τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Β’ τριμήνου.

Ειδικότερα, γνωστοποίησε την εξαγορά χαρτοφυλακίων εμπορικών ακινήτων από την Dromeus Capital Group για 400 εκατ. ευρώ.

Παρόλο που τα συγκεκριμένα ακίνητα παραμένουν άγνωστα, οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι τράπεζες, προτιμούν συνήθως μισθωμένα ποιοτικά ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια ESG. Πρόσφατα, οι τράπεζες έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για retail και γραφεία, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα βόρεια προάστια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, υπεγράφη επίσης προκαταρκτική συμφωνία με τη Dromeus για τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate – CRE), βάσει της οποίας η Dromeus θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών (investment advisory) και διαχείρισης ακινήτων (asset management).

Η επίδραση της συναλλαγής στα κεφάλαια της τράπεζας αναμένεται να είναι περιορισμένη – κάτω από 0,1% στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) – ωστόσο οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ισχυρές.

Μιλώντας χθες μέσω τηλεδιάσκεψης σε αναλυτές για τη συνεργασία με την Dromeus Capital, ο κ. Μυλωνάς επισήμανε ότι η αρχική επένδυση αφορά χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ στην Αθήνα, με στόχο την αύξησή του στα 700 – 800 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, η δημιουργία αξίας και οι προμήθειες θα προκύψουν μέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ενώ η επιλογή των ακινήτων θα γίνεται με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια.

Ενίσχυση από τις τράπεζες

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια των τραπεζών, η Alpha Bank και η Eurobank επενδύουν σε εμπορικά ακίνητα. Ειδικότερα, η Eurobank προγραμματίζει επενδύσεις 200-300 εκατ. ευρώ σε επενδυτικά ακίνητα φέτος, ενώ η Alpha Bank στοχεύει στον διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου ακινήτων της στο 1 δισ. τα επόμενα δύο έτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής των 400 εκατ. ευρώ της ΕΤΕ εξαρτάται από την ολοκλήρωση του συνήθους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), την υπογραφή των οριστικών συμβατικών εγγράφων και την εκπλήρωση των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών/ρυθμιστικών εγκρίσεων.