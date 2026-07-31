Τράπεζα της Ιαπωνίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 1% – Σήμα κινδύνου για πληθωρισμό

Αμετάβλητο στο 1% διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ), στέλνοντας όμως ένα πιο «σκληρό» μήνυμα προς τις αγορές.

Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σαφώς πάνω από τον στόχο του 2% από τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες ότι ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων μπορεί να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες.

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Προειδοποίηση για επίμονο πληθωρισμό

Η απόφαση ελήφθη με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά, καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Χατζίμε Τακάτα πρότεινε αύξηση του επιτοκίου στο 1,25%.

Στις νέες προβλέψεις της, η BoJ εκτιμά ότι ο δομικός πληθωρισμός θα επιταχυνθεί σε επίπεδα «σαφώς υψηλότερα» του 2% κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Σεπτέμβριος-Μάρτιος), πριν επιστρέψει σταδιακά προς τον στόχο, καθώς θα αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου.

Η τράπεζα αποδίδει την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στις αυξήσεις μισθών που μετακυλίονται στις τιμές, στην άνοδο του πετρελαίου και στην αποδυνάμωση του γεν.

Αυξάνονται οι προσδοκίες για νέα κίνηση

Αν και η BoJ δεν προανήγγειλε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια, καθώς ο υποκείμενος πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2%.

Η δήλωση αυτή αναζωπύρωσε τις εκτιμήσεις ότι νέα αύξηση μπορεί να έρθει ήδη τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αντί για τον ρυθμό μίας αύξησης κάθε έξι μήνες που προεξοφλούσε μέχρι σήμερα η αγορά.

Παρέμβαση για το γεν

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις πληροφορίες ότι οι ιαπωνικές αρχές προχώρησαν σε παρέμβαση για τη στήριξη του γεν, καθώς το νόμισμα είχε υποχωρήσει κοντά στις 163 μονάδες ανά δολάριο. Μετά την παρέμβαση, το γεν ενισχύθηκε απότομα, φθάνοντας έως και τις 157,96 μονάδες ανά δολάριο.

Οι αγορές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στις δηλώσεις του διοικητή της BoJ, Καζούο Ουέντα, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η κεντρική τράπεζα σκοπεύει να επιταχύνει τον ρυθμό σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.