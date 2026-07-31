ΥΠΑΑΤ:-Ολοκληρώθηκε-η-ένταξη-446-έργων-αγροτικής-οδοποιίας-προϋπολογισμού-242-εκατ.-ευρώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 446 έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 446 έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Με την ολοκλήρωση των αποφάσεων ένταξης, μια ακόμη σημαντική Παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα και πρόσθεσε «Η αγροτική οδοποιία δεν είναι απλώς έργα υποδομής. Είναι επένδυση στην καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής, καθώς βελτιώνει την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις, μειώνει το κόστος παραγωγής και ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Στόχος μας είναι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε έργα με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές για έναν πιο ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατ. ευρώ, ωστόσο, μετά την υπερδέσμευση πόρων που εγκρίθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση του συνόλου των 446 έργων, ανταποκρινόμενη στο αυξημένο ενδιαφέρον των δήμων και στις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου.

Τέλος, η παρέμβαση αφορά έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης παραγωγών και αγροτικών μηχανημάτων, τη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

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