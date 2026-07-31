Υπεγράφη-η-σύμβαση-για-τα-αρδευτικά-έργα-ΣΔΙΤ-σε-Ιεράπετρα-και-Σητεία

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας, μαζί με τα συνοδά έργα αξιοποίησης του αρδευτικού νερού, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

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«Σήμερα ανοίγουμε μια νέα εποχή για τη γεωργία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Με ένα έργο ύψους 87,9 εκατ. ευρώ επενδύουμε στην αναπτυξιακή προοπτική του πρωτογενούς τομέα, θωρακίζουμε την παραγωγή απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και εξασφαλίζουμε πολύτιμο αρδευτικό νερό για χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στο Λασίθι», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο το σήμερα. Αποτελεί επένδυση στις επόμενες γενιές, στην αγροτική ανάπτυξη και στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, επισήμανε ότι «η σημερινή υπογραφή, που εντάσσεται στις ευρύτερες παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας, σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των κρίσιμων αρδευτικών υποδομών της χώρας. Πρόκειται δε, για το τέταρτο αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ που περνά σε φάση υλοποίησης και για το πρώτο που περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος και αρδευτικού δικτύου».

Σημειώνεται ότι στην αρχή των δηλώσεών τους οι υπουργοί εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στις πυρκαγιές.

Όπως τονίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 87,9 εκατ. ευρώ, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ να αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 18,58 εκατ. ευρώ αποτελεί χρηματοδοτική συμβολή από πόρους του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, ενώ τα υπόλοιπα 69,32 εκατ. ευρώ αφορούν τις πληρωμές διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αρδευτικών υποδομών στις περιοχές Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας και Χοχλακίων του Δήμου Σητείας.

Στην περιοχή Παλαικάστρου-Λαγκάδας προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής συνολικού όγκου περίπου 825.000 κυβικών μέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης υποδομές μεταφοράς και διανομής νερού, αντλιοστάσια και δεξαμενές και θα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 6.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Σε ό,τι αφορά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, προβλέπεται η κατασκευή φράγματος ύψους 52 μέτρων και συνολικού όγκου περίπου 1,7 εκατ. κυβικών μέτρων.

Παράλληλα, θα κατασκευαστούν τα βασικά έργα αξιοποίησης του αρδευτικού νερού, μεταξύ των οποίων έργα προσαγωγής, αντλιοστάσιο, δεξαμενές και δίκτυα διανομής. Οι συγκεκριμένες υποδομές θα εξυπηρετούν περίπου 7.500 στρέμματα αρδευόμενων εκτάσεων.

Το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο αφορά τον Δήμο Σητείας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου αναμένεται σε 42 μήνες.

Η κατασκευή των δύο ανεξάρτητων αρδευτικών δικτύων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας.

Τέλος, όπως υπογραμμίστηκε, το έργο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη, καθώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας και στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σημαντικών γεωργικών περιοχών του Λασιθίου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο μητροπολίτης Ιεράπετρας και Σητείας, Κύριλλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι δήμαρχοι Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης και Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, οι πρόεδροι των Κοινοτικών Διαμερισμάτων Παλαικάστρου, Νίκος Χατζάκης και Αγίου Ιωάννου, Μανώλης Λαθουράκης, ο διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ, Νίκος Σέργης, ο γενικός διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων – μέλος του ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκας και ο διευθυντής Έργων Περιβάλλοντος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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