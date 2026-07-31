ΧΑ:-Ο-ΓΔ-«έσπασε»-κρίσιμες-αντιστάσεις-και-κατέγραψε-πολυετές-υψηλό

Άνοδο κατά 1,25% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2571,90 μονάδες (5η συνεχόμενη συνεδρίαση). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,98 εκ. ευρώ.

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες οπότε οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2516 μονάδων, η ψυχολογία των αγοραστών αντιστράφηκε. Με οδηγό τις τράπεζες και αρκετά blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Cenergy, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ και ΔΑΑ) οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική πορεία

πετυχαίνοντας την καταγραφή υψηλού ημέρας στις δημοπρασίες (υψηλό έτους και 200 μηνών, δηλαδή από το 2009).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,858% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά παρά την διατήρηση σκηνικού χαμηλής ορατότητας στη Μ. Ανατολή και το sell-off του τεχνολογικού κλάδου στη Wall Street.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,25%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+2,20%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+4,43%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+6%), η Κύπρου (+2,89%), η Cenergy (+2,41%), η Metlen (+1,51%), η Optima (+2,44%), η ΕΛΧΑ (+4,26%), ο ΟΤΕ (+1,96%), το ΔΑΑ (+2,39%) αλλά και η ΥΚΝΟΤ (+6,07%) με την ΑΕΜ (+6,69%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν. Η Alpha Bank από κοινού με τη MIG και την Mermeren Combinat ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηνιαία αποτελέσματά τους. Ο Γ.Δ. αργά αλλά σταθερά συνέχισε την ανοδική του πορεία, υπερβαίνοντας το καθοδικό χάσμα των 2542 μονάδων και την τοπική κορυφή των 2560-2567 μονάδων, πετυχαίνοντας νέο πολυετές ρεκόρ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη συνεδρίασης με ανοδική κατεύθυνση, στο βαθμό που επιδιωχθεί window dressing ή μιας συνεδρίασης με εναλλακτική κατεύθυνση.

Επιχειρηματικά νέα

Eurobank, 1ο εξάμηνο: Καθαρά κέρδη στα €738 εκ. (+6,8%), Στα €1,3 δις. οι καθαροί τόκοι (+6,1%). Δείκτες NPEs στο 2,5%, ROE στο 16,6%, κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 15,4%. Στο +€2,9 δις. οι καταθέσεις, στο +€2,7 δις. τα δάνεια.

Εθνική, 1ο εξάμηνο: Καθαρά κέρδη στα €661 εκ. Στο +6% οι καταθέσεις, στο +11% τα δάνεια. Στο +1,5% οι καθαροί τόκοι στα €1.096 εκ, στο +10% οι προμήθειες στα €221 εκ. Στο 15,7% ο δείκτης ROE, στο 2,4% τα NPEs, στο 17,3% ο δείκτης CET1.

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €497,2 εκατ. στο α’ εξάμηνο και €315,7 εκατ. στο β’ τρίμηνο, με RoTBV 15,5% στο τρίμηνο. Η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για EPS 2026 στα €0,41, με καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ., αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους 7,3% στα €852,7 εκατ. και πρόθεση για ενδιάμεσο μέρισμα €124 εκατ. στο δ’ τρίμηνο.

Metlen: Στα 64 ευρώ (upside 42,5% από το χθεσινό κλείσιμο) διατηρεί την τιμή-στόχο η Optima Bank, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy» και διατηρώντας τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

ΑΕΕΑΠ: Στην εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων και όχι στα επιτόκια θα κριθεί το επόμενο σκέλος της πορείας των ελληνικών ΑΕΕΑΠ, αναφέρει η κλαδική έκθεση της Eurobank Equities.Τιμή στόχος στα €2,37 για την Trade Estates, στα €3,70 για τη Noval Property, στα €3,13 για την Briq Properties και στα €1,98 για την Premia Properties. Oι αποτιμήσεις των ελληνικών ΑΕΕΑΠ είναι μη απαιτητικές, με τις μετοχές να διαπραγματεύονται με discount 20-50% έναντι της NAV του 2026, έναντι μέσου discount περίπου 22% για τον ευρωπαϊκό κλάδο.

Μοτοδυναμική: Με Κ.Ε. €100,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα €17,0 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025 ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €8,8 εκ.

ΕΧΑΕ: Διπλάσια κέρδη, στα 27 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Άνοδο 56,3% στα έσοδα, στα €50,8 εκ. ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο. Αυξημένος 73,3% ο ημερήσιος τζίρος της αγοράς, στα €342,6 εκ.