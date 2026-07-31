Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στις 2.570 μονάδες – Η μεταβλητότητα έκρυψε τη δύναμη της εβδομάδας

Οριακή πτώση 0,08% για τον Γενικό Δείκτη, στα 351,42 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Οι πιέσεις στην Εθνική αντισταθμίστηκαν από Πειραιώς, Allwyn, Viohalco και AKTOR – Κέρδη 3,09% στην εβδομάδα και 4,47% τον Ιούλιο

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Σε μια συνεδρίαση η οποία ήταν πολύ πιο μεταβλητή απ’ όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τον Ιούλιο με οριακές απώλειες, διατηρώντας όμως ακέραια τα κέρδη της εβδομάδας και παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τα πρόσφατα υψηλά του.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,08%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,18%, στις 6.548,4 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 351,42 εκατ. ευρώ, επίπεδο υψηλό σε απόλυτους όρους και πολύ κοντά στον μέσο ημερήσιο τζίρο της εβδομάδας, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 356,1 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του Γενικού Δείκτη έκρυψε, πάντως, τις έντονες εναλλαγές τάσης και τις σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους τίτλων. Η αγορά ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ανοδικές διαθέσεις και επιχείρησε να κινηθεί προς την περιοχή των πρόσφατων υψηλών, όμως γρήγορα επικράτησαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Ακολούθησε προσπάθεια ανάκαμψης στο μέσο της ημέρας, πριν οι πωλητές επανέλθουν και οδηγήσουν τον δείκτη σε νέα υποχώρηση κατά τις απογευματινές ώρες.

Το τελικό κλείσιμο κοντά στις 2.570 μονάδες αποτυπώνει περισσότερο μια στάση αναμονής παρά μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης.

Η αγορά «χωνεύει» το πρόσφατο ράλι

Μετά την έντονη ανοδική κίνηση των προηγούμενων συνεδριάσεων, ήταν εύλογο ένα μέρος των επενδυτών να προχωρήσει σε κατοχύρωση κερδών. Ο Γενικός Δείκτης είχε ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο και είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά την εβδομάδα έως τις 2.588,41 μονάδες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για προσωρινή εκτόνωση της δυναμικής.

Η σημερινή εικόνα δεν είχε τα χαρακτηριστικά γενικευμένης αποχώρησης από την αγορά. Αντιθέτως, οι αγοραστές εμφανίζονταν σε επιλεγμένους τίτλους κάθε φορά που οι πιέσεις γίνονταν εντονότερες, περιορίζοντας τις απώλειες του βασικού δείκτη.

Η αγορά έδειξε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί αισθητά από τη ζώνη των 2.560–2.570 μονάδων. Ταυτόχρονα, όμως, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ορμή για μια άμεση επίθεση στις 2.600 μονάδες.

Πρόκειται για μια κλασική εικόνα συσσώρευσης έπειτα από ανοδική κίνηση: ο δείκτης παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, αλλά στο εσωτερικό της αγοράς πραγματοποιείται έντονη ανακατανομή κεφαλαίων.

Η Εθνική «βάρυνε» τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,48%, καθώς η ισχυρή πτώση της Εθνικής Τράπεζας δεν επέτρεψε στον κλάδο να ακολουθήσει την ανοδική κίνηση της Πειραιώς.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,10 ευρώ, με απώλειες 3,54%, αποτελώντας τον βασικό αρνητικό πρωταγωνιστή της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κίνηση είχε τη μορφή κατοχύρωσης κερδών μετά την προηγούμενη ανοδική πορεία και επιβάρυνε αισθητά τόσο τον τραπεζικό δείκτη όσο και τον Γενικό Δείκτη.

Η Eurobank υποχώρησε κατά 0,45% στα 4,45 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε κατά 0,26% χαμηλότερα, στα 4,266 ευρώ. Πτώση 0,86% σημείωσε η Optima Bank και απώλειες 0,68% κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Πειραιώς κινήθηκε ανοδικά κατά 1,52% και έκλεισε ακριβώς στα 10 ευρώ, συνεχίζοντας να εμφανίζει ισχυρή σχετική απόδοση. Η μετοχή έχει πλέον ενισχυθεί κατά 47,2% από την αρχή του έτους και παραμένει μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων του τραπεζικού κλάδου.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα με άνοδο 4,12%, ενώ από την αρχή του 2026 τα κέρδη του φτάνουν το 29,25%. Η σημερινή συνεδρίαση, επομένως, δεν ανέτρεψε τη μεγάλη εικόνα του κλάδου, αλλά ανέδειξε την αυξημένη επιλεκτικότητα των επενδυτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Αντίδραση από Allwyn και ισχυρή Viohalco

Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε η Allwyn, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,99%, στα 13,34 ευρώ. Η σημερινή αντίδραση ήταν αξιοσημείωτη, χωρίς όμως να αναιρεί το γεγονός ότι η μετοχή παραμένει μία από τις πλέον αδύναμες της χρονιάς, με απώλειες περίπου 30,2% από την αρχή του 2026.

Ισχυρή άνοδο 3,15% κατέγραψε η Viohalco, στα 17,68 ευρώ, ενώ η AKTOR ενισχύθηκε κατά 4,62%, στα 10,42 ευρώ, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τίτλων που εμφανίζονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Η Metlen έκλεισε στα 45,96 ευρώ, με κέρδη 0,83%, συνεχίζοντας την ανοδική αντίδραση των τελευταίων ημερών. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 0,71%, η Cenergy κατά 0,66%, η ΔΕΗ κατά 0,45% και η Jumbo κατά 0,41%.

Θετικά κινήθηκαν επίσης η Helleniq Energy με άνοδο 1,09% και η Titan με οριακά κέρδη 0,19%.

Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 1,09%, στα 20,02 ευρώ, μετά την πρόσφατη άνοδο σε υψηλά 18 ετών. Η Coca-Cola HBC έχασε 0,85%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποχώρησε κατά 1,22% και η Motor Oil κατά 0,20%.

Ισχυρή εβδομάδα και τέταρτος ανοδικός μήνας

Η οριακή σημερινή πτώση δεν αλλάζει τον θετικό απολογισμό της εβδομάδας και του Ιουλίου.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη 3,09%, ενώ από την αρχή του έτους η άνοδος διαμορφώνεται στο 21,17%. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,31% στην εβδομάδα και κατά 22,41% από την αρχή του 2026.

Ο Ιούλιος ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας για την ελληνική αγορά, με απόδοση 4,47%. Παράλληλα, οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές του μήνα ξεπέρασαν τα 326 εκατ. ευρώ.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της τελευταίας εβδομάδας ανήλθε στα 356,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,2% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 187,9 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος δεν πραγματοποιείται σε περιβάλλον συναλλακτικής αδιαφορίας. Αντίθετα, η αγορά εξακολουθεί να προσελκύει κεφάλαια, με τις καθαρές αγορές των ξένων επενδυτών να ανέρχονται στα 305,7 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους και τις εισροές στα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια στα 161,9 εκατ. ευρώ.

Το τεχνικό μήνυμα των 2.600 μονάδων

Από τεχνικής πλευράς, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει θετική, παρά τη σημερινή αδυναμία.

Η πρώτη περιοχή στήριξης εντοπίζεται στις 2.550–2.540 μονάδες. Χαμηλότερα, η ζώνη των 2.517–2.500 μονάδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί βρίσκεται το ανοδικό χάσμα που δημιουργήθηκε στην αρχή της εβδομάδας.

Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από αυτές τις περιοχές, η σημερινή μεταβλητότητα μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική διαδικασία συσσώρευσης και όχι έναρξη ουσιαστικής διόρθωσης.

Στην άνω πλευρά, οι 2.588–2.600 μονάδες αποτελούν την πρώτη και καθοριστική αντίσταση. Μια πειστική υπέρβαση των 2.600 μονάδων με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την περιοχή των 2.620–2.640 μονάδων.

Η αποτυχία διάσπασης δεν συνιστά από μόνη της αρνητικό μήνυμα. Θα μπορούσε, ωστόσο, να παρατείνει τη συσσώρευση και να αυξήσει τη νευρικότητα, ιδίως καθώς η αγορά εισέρχεται στον Αύγουστο, μήνα ο οποίος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα.

Τα εταιρικά αποτελέσματα κρατούν το κλειδί

Το βασικό στήριγμα της ελληνικής αγοράς παραμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα.

Τα πρώτα στοιχεία από 15 εισηγμένες δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,9%, των λειτουργικών κερδών κατά 12,5% και των καθαρών κερδών κατά 8%, στα 3,22 δισ. ευρώ.

Η νέα εβδομάδα περιλαμβάνει ένα πυκνό πρόγραμμα ανακοινώσεων. Αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιεύσουν, μεταξύ άλλων, οι Cenergy, Τράπεζα Κύπρου, Helleniq Energy, ΔΕΗ, Viohalco, Coca-Cola HBC, Metlen και CrediaBank.

Εάν οι ανακοινώσεις επιβεβαιώσουν τη μέχρι τώρα θετική εικόνα, η αγορά θα αποκτήσει έναν ακόμη καταλύτη για να επιχειρήσει την υπέρβαση των 2.600 μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υψηλές αποτιμήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντονότερες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Το τελικό συμπέρασμα της συνεδρίασης είναι ότι το Χρηματιστήριο δεν γύρισε πτωτικό, αλλά σταμάτησε προσωρινά για να μετρήσει δυνάμεις. Η οριακή μεταβολή του δείκτη δεν πρέπει να συγχέεται με απουσία ενδιαφέροντος. Κάτω από την επιφάνεια υπήρξε έντονη μεταβλητότητα, υψηλός τζίρος και μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των μετοχών.

Η μάχη των 2.600 μονάδων μεταφέρεται πλέον στον Αύγουστο.

Μάνος Χατζηδάκης: «Δυνατά μεγέθη, δυνατές συγκινήσεις» Ο Ιούλιος ήταν ο τέταρτος διαδοχικός ανοδικός μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 4,47%, ενώ οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές ξεπέρασαν τα 326 εκατ. ευρώ. Απαλλαγμένη από τις εταιρικές πράξεις υψηλής κεφαλαιακής έντασης, οι οποίες απορρόφησαν σημαντική ρευστότητα το προηγούμενο διάστημα, η εγχώρια αγορά έδειξε σημάδια αφύπνισης, αξιοποιώντας τη θετική εικόνα από το μέτωπο των αποτελεσμάτων εξαμήνου, παρά τη μεταβλητότητα που επικράτησε διεθνώς. Το πρώτο δείγμα γραφής από τις 15 εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικό, καθώς ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 9,9%, τα λειτουργικά κέρδη κατά 12,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 8%, φθάνοντας τα 3,22 δισ. ευρώ. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε ο τραπεζικός κλάδος, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις κατά 1,3% στα καθαρά έσοδα από τόκους, κατά 6,3% στα κέρδη προ προβλέψεων και κατά 9,3% στα καθαρά κέρδη, οδηγώντας παράλληλα σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης, έστω και με διαφορετική ένταση ανά τράπεζα. Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων συνεχίζεται την Τρίτη 4 Αυγούστου με τις Cenergy και Τράπεζα Κύπρου, ενώ την Τετάρτη 5 Αυγούστου ακολουθεί η πιο «γεμάτη» ημέρα της εβδομάδας, με τις Helleniq Energy, ΔΕΗ, Viohalco και Coca-Cola HBC να δημοσιεύουν τα μεγέθη τους. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν οι Metlen και CrediaBank, ενώ ο κύκλος των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Αυγούστου με την Πετρόπουλος. Συνεπώς, η αγορά διαθέτει ακόμη πλούσια ειδησεογραφική ατζέντα, η οποία, εφόσον συνεχιστεί η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων, μπορεί να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης, πριν από την εποχική επιβράδυνση του Αυγούστου, η οποία είθισται να συμπίπτει με την παύση των ανακοινώσεων. Οι εταιρικές ανακοινώσεις θα επανεκκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου με τη Motor Oil, σηματοδοτώντας την έναρξη του δεύτερου κύματος δημοσιεύσεων για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι αμερικανικές αγορές οδεύουν προς θετικό κλείσιμο της εβδομάδας, με τα ισχυρά αποτελέσματα των Microsoft και Alphabet να αντισταθμίζουν την απογοήτευση από τις ανακοινώσεις των Apple και Meta. Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%–3,75%. Μέχρι στιγμής, 216 εταιρείες του δείκτη S&P 500, οι οποίες αντιστοιχούν στο 43,2% της συνολικής κεφαλαιοποίησής του, έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα β΄ τριμήνου. Τα συνολικά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 58,1% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 12,2%. Παράλληλα, το 86,6% των εταιρειών έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επίπεδο κερδών ανά μετοχή, ενώ το 77,3% έχει υπερβεί τις προβλέψεις και σε επίπεδο εσόδων. Παρά τους φόβους για τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη των υποδομών των εταιρειών πληροφορικής, οι ισχυρές επιδόσεις συνοδεύονται από τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα αισιόδοξου outlook. Για τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα εκτιμάται μέση αύξηση κερδών κατά 86% για τον κλάδο των ημιαγωγών, κατά 13% για τις εταιρείες λογισμικού και κατά 23% για τον κλάδο του hardware. Υπό αυτό το πρίσμα, η μέχρι στιγμής ισχυρή εικόνα της περιόδου αποτελεσμάτων αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα για τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος από ό,τι οι υπόλοιποι μακροοικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές. Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου 2026 στις ΗΠΑ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα τα βλέμματα στρέφονται στις Marriott International, Palantir και Snap, ενώ την Τρίτη ακολουθούν σημαντικές ανακοινώσεις από τις Spotify, Pfizer, Caterpillar και AMD. Η Τετάρτη αποτελεί την πιο «βαριά» ημέρα της εβδομάδας, με αποτελέσματα από τις Shopify, Uber, Disney, SanDisk, Figma, eBay και Eli Lilly. Την Πέμπτη ακολουθούν οι Warner Bros. Discovery, Lyft, Roku, Airbnb και DraftKings, ενώ την Παρασκευή την αυλαία της εβδομάδας κλείνουν οι Take-Two Interactive, Under Armour και Wendy’s. Τεχνικά, οι αγοραστές πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Η εκκίνηση των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας άφησε πίσω της ένα μεγαλοπρεπές χάσμα τιμών στις 2.499–2.517 μονάδες, το οποίο έμεινε ενεργό στην πορεία της εβδομάδας, οριοθετώντας τη νέα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το καθοδικό χάσμα στην περιοχή των 2.520–2.541 μονάδων καλύφθηκε μέσα σε μία συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των αγοραστών, οι οποίοι πήραν μάλιστα αποστάσεις από τις ζώνες διαπραγμάτευσης των κινητών μέσων. Ο μέχρι πρότινος διστακτικός MACD έδωσε εκ νέου ανοδικό σήμα, ευθυγραμμιζόμενος με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων τεχνικών ενδείξεων, ενώ οι ταλαντωτές εξακολουθούν να απέχουν από τη ζώνη υπεραγοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δυνητικό περιθώριο ανόδου εκτείνεται προς την περιοχή των 2.620–2.640 μονάδων, εφόσον η κίνηση συνεχιστεί με ομαλό ρυθμό και χωρίς σημαντικές διορθώσεις. Η υπέρβαση των 2.600 μονάδων αποτελεί πλέον και το επικρατέστερο τεχνικό σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα. - Beta Χρηματιστηριακή, Weekender 31 Ιουλίου 2026.