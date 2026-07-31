Ψάλτης (Alpha Bank): Στο 87% του στόχου για τα νέα δάνεια – Προμέρισμα 124 εκατ. ευρώ

Το ισχυρό αποτύπωμα του δεύτερου τριμήνου σε επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες και καθαρά κέρδη έδωσε στην Alpha Bank το «πάτημα» να αναβαθμίσει, έστω και οριακά, τον στόχο για τα φετινά κέρδη ανά μετοχή.

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Το ισχυρό αποτύπωμα του δεύτερου τριμήνου σε επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες και καθαρά κέρδη έδωσε στην Alpha Bank το «πάτημα» να αναβαθμίσει, έστω και οριακά, τον στόχο για τα φετινά κέρδη ανά μετοχή (0,41 από 0,40 ευρώ ανά μετοχή), συμπαρασύροντας ελαφρώς υψηλότερα το consensus.

Πέραν αυτής της κίνησης, ωστόσο, η διοίκηση απέφυγε να δώσει στίγμα για τις βασικές γραμμές του νέου business plan, που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Ευρύτερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο , η Alpha κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επιτοκιακά έσοδα (436 εκατ. έναντι 428 εκατ. ευρώ), έσοδα από προμήθειες (187 εκατ. ευρώ έναντι 167 εκατ. ευρώ) και κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη (275 εκατ. έναντι 235 εκατ. ευρώ).

Σε επίπεδο προμηθειών, την διαφορά έκανε η ενσωμάτωση του μερίσματος ύψους 39,6 εκατ. ευρώ από την Prodea (έσοδα από ακίνητα) με αρνητική αντιστροφή στα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες – διαμορφώθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, στα 4 εκατ. ευρώ – λόγω επιβάρυνσης από την αποτίμηση της συμμετοχής. Η πλούσια δραστηριότητα στο investment banking, με μεγάλες κεφαλαιακές αυξήσεις, ομολογιακές εκδόσεις (προμήθειες αναδοχής – διοργάνωσης και συντονισμού) και εξαγορές και συγχωνεύσεις οδήγησαν τις προμήθειες στα 26 εκατ. έναντι 18 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Έπιασε το 87% της πιστωτικής επέκτασης στο εξάμηνο

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από τόκους έλαβαν σημαντική ώθηση από την ισχυρή πιστωτική επέκταση, η οποία διαμορφώθηκα στα 1,6 δισ. ευρώ βάζοντας πλώρη για υπέρβαση του στόχου για άνω των 2,5 δισ. ευρώ φέτος και το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της τράπεζας. Υψηλότερη επιβάρυνση υπήρξε από το πεδίο των καταθέσεων.

Η τράπεζα διατηρεί pass – through περίπου 60% στις καταθέσεις και δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή μέχρι το τέλος του έτους, ενώ προβλέπει ότι η σύνθεση των καταθέσεων θα παραμείνει σταθερή, με «μείγμα» περίπου 75% καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου και 25% προθεσμιακές.

Ο CFO του ομίλου, κ. Βασίλης Κοσμάς επισήμανε πως τα επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να κινηθούν κατά 40 εκατ. ευρώ περίπου υψηλότερα σε ετήσια βάση έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων, στη βάση της ευνοϊκότερης πορείας των επιτοκίων και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης. Αντίθετα, οι επιδράσεις από το hedging, το κόστος των καταθέσεων και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης χαρακτηρίστηκαν ως περιορισμένες, χωρίς να μεταβάλλουν ουσιαστικά την εικόνα.

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες, η διοίκηση απέδωσε τη δυναμική τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και όχι σε έναν μεμονωμένο παράγοντα, επισημαίνοντας τη συμβολή του transaction banking, της επενδυτικής τραπεζικής μέσω της αυξημένης δραστηριότητας στις αγορές κεφαλαίου, καθώς και της διαχείρισης κεφαλαίων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.

Όπως υπογράμμισε στην ενημέρωση των αναλυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha, κ. Βασίλης Ψάλτης κατά στο πρώτο εξάμηνο επιτεύχθηκε ήδη το 87% του ετήσιου στόχου για την καθαρή πιστωτική επέκταση, ενώ η οργανική παραγωγή κεφαλαίου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις συγκυριακές επιβαρύνσεις του δεύτερου τριμήνου. Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Alpha Bank προχώρησε σε αναβάθμιση της καθοδήγησης για τα κέρδη ανά μετοχή, έχοντας ήδη σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 273 εκατ. ευρώ για τις διανομές της χρήσης και με πρόθεση να καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο.

Στροφή στο wholesale banking για υψηλότερες προμήθειες

Πέραν των οικονομικών επιδόσεων, ο κ. Ψάλτης στάθηκε στον μετασχηματισμό του business model της Alpha, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα εξελίσσει το wholesale banking από ένα μοντέλο που στηρίζοντας κυρίως στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εταιρικής τραπεζικής, διευρύνοντας τις δυνατότητές της σε transaction banking, επενδυτική τραπεζική, αγορές κεφαλαίου, trade finance, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις διασυνοριακών συναλλαγών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι κάθε σχέση με έναν εταιρικό πελάτη να δημιουργεί αξία πέραν του δανεισμού, ενισχύοντας τη διατηρήσιμη παραγωγή εσόδων από προμήθειες.

Αναφερόμενος στην Axia Ventures, επισήμανε ότι η εξαγορά αποτελεί ήδη απτό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η στρατηγική εξαγορών της τράπεζας μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η επενδυτική συμμετείχε σε 17 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ, καλύπτοντας δέκα διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

O ίδιος συμπλήρωσε ότι η ενσωμάτωση της Axia έχει επιταχύνει τη συνεργασία με τη UniCredit, με τις δύο πλευρές να συμμετέχουν ήδη από κοινού σε σημαντικές συναλλαγές και να αναπτύσσουν ένα διευρυνόμενο pipeline διασυνοριακών συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών εργασιών, ενισχύοντας τη δυνατότητα στήριξης ελληνικών επιχειρήσεων που επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές.

Αναγνώριση DTAs 120 εκατ. ευρώ

Σε επιμέρος ζητήματα και ερωτηθείς για την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) ύψους 120 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ο κ. Κοσμάς διευκρίνισε ότι το σχετικό όφελος θα ενσωματώνεται σταδιακά στα εποπτικά κεφάλαια, καθώς αυξάνεται η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Όπως ανέφερε, η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται προοδευτικά, με ρυθμό περίπου 30 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο.

Ως προς την πορεία του δείκτη CET1, η οργανική παραγωγή κεφαλαίου παραμένει ισχυρή, με την τράπεζα να έχει δημιουργήσει περίπου 70 μονάδες βάσης οργανικού κεφαλαίου στο πρώτο εξάμηνο και να εκτιμά ότι η ίδια δυναμική θα συνεχιστεί και στο δεύτερο. Όπως εξήγησε ο CFO, η εξέλιξη του δείκτη επηρεάστηκε αφενός από τη χρονική επίδραση των συνθετικών τιτλοποιήσεων, καθώς το κεφαλαιακό όφελος από συναλλαγή που ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο θα αποτυπωθεί στο δεύτερο, και αφετέρου από την ισχυρή αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs), λόγω της πιστωτικής επέκτασης αλλά και των επενδύσεων σε ακίνητα.

«Δουλεύουν» τα ακίνητα από Prodea

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τράπεζας προσεγγίζει σήμερα τα 700 εκατ. ευρώ, με στόχο να αυξηθεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να τονίζει ότι πρόκειται για επενδύσεις με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου. Ενδεικτικά, η συμμετοχή στην Prodea έχει αποφέρει μέχρι σήμερα απόδοση περίπου 40% επί του κεφαλαίου που δεσμεύει, ενώ το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων αποδίδει πάνω από 25%.