41 εταιρείες μειώνουν τις τιμές σε 520 προϊόντα

Πολλοί από τους κορυφαίους προμηθευτές της αγοράς έχουν ανταποκριθεί άμεσα στην πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία που διαθέτει το Euro2day.gr αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τη σύνθεση της πρώτης λίστας συμμετοχών, αποκαλύπτοντας ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, ποια brands προσφέρουν και το εύρος των μειώσεων που θα ισχύσουν από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

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Μέχρι στιγμής 41 εταιρείες έχουν παρουσιάσει 520 προϊόντα (με 467 μοναδικά barcodes), και αναμένονται περαιτέρω συμμετοχές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς έχει δοθεί παράταση έως την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αυτή η αρχική λίστα επικεντρώνεται κυρίως σε κατηγορίες όπως προσωπική υγιεινή, οικιακή φροντίδα, ζυμαρικά, φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά προϊόντα και νωπό κοτόπουλο. Σε σχέση με το εύρος των μειώσεων, η πλειονότητα των κωδικών κυμαίνεται γύρω στο 5%, με ορισμένες εξαιρέσεις που φτάνουν μέχρι το 30%.

Όσον αφορά τους προμηθευτές που έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν αποστείλει τα brands τους, η Barilla Hellas κατατάσσεται πρώτη με 70 προϊόντα από τις σειρές MISKO και Barilla, προσφέροντας μειώσεις περίπου 5%. Η ΠΙΝΔΟΣ έχει ανακοινώσει 69 προϊόντα που αφορούν διάφορες κοπές και συσκευασίες νωπού κοτόπουλου, με μειώσεις επίσης στο 5%. Η Unilever συμμετέχει με 48 προϊόντα, κυρίως από τη σειρά Klinex, με μειώσεις 5% που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 12%.

Ακολουθεί η P&G με 39 προϊόντα, όπως Ariel, Oral-B και Gillette. Στα απορρυπαντικά, οι μειώσεις κυμαίνονται γύρω στο 5%, ενώ στις ανταλλακτικές λεπίδες Gillette και στα προϊόντα Oral-B, οι μειώσεις φτάνουν το 28,5%. Η Numil Hellas συμμετέχει με 36 προϊόντα, κυρίως από τη σειρά Alpro, με μειώσεις 5,9% και 8,3%. Η Colgate-Palmolive συμμετέχει με 32 προϊόντα από τα brands Palmolive, Sanex και Colgate, με τις περισσότερες μειώσεις να κυμαίνονται μεταξύ 5% και 9%.

Η Παπαδοπούλου συμμετέχει με 12 προϊόντα, όπως Πτι Μπερ, Γεμιστά, φρυγανιές και ψωμί του τοστ, με μειώσεις στο 5%. Η ΓΙΩΤΗΣ συμμετέχει με 11 προϊόντα, όπως οι παιδικές τροφές Sanilac, το Άνθος Ορύζης και η Φαρίν Λακτέ, με μειώσεις 5%.

Στην κατηγορία γαλακτοκομικών, η ΚΡΙ ΚΡΙ συμμετέχει με 16 προϊόντα, καλύπτοντας γιαούρτια και επιδόρπια, με μειώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5% και 8%, ενώ η ΜΙΝΕΡΒΑ, με 12 προϊόντα, παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά στον τομέα των ελαίων και λιπαρών, με μειώσεις που φτάνουν έως το 12%.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή εταιρειών όπως η SEPTONA, η ΟΠΤΙΜΑ, η Kenvue, η Nestlé Ελλάς, η ΜΕΛΙΣΣΑ Κίκιζας, η Mondelēz, η Mars Hellas, η Henkel, η Haleon, η Beiersdorf, η Jacobs Douwe Egberts, η ΜΕΒΓΑΛ, η ΔΕΛΤΑ, η FLORA FOOD, η Παπουτσάνης, η CAFETEX, η KAFEA TERRA, η Loulis Food Ingredients, η Παλίρροια και η Χαλβατζής Μακεδονική.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι, αν και η πλειονότητα των συμμετοχών περιορίζεται στη μείωση του 5%, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που ξεχωρίζουν. Η μεγαλύτερη δηλωμένη μείωση της πρώτης λίστας προέρχεται από την Παπουτσάνη, με το ΑΡΚΑΔΙ υγρό απορρυπαντικό ρούχων κλασικό 32 μεζούρες, όπου η μείωση φτάνει το 30%.