Alpha Bank: Έκπληξη με ισχυρό τρίμηνο και ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ

Η Alpha Bank εμφάνισε ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα των τελευταίων ετών, με επιτάχυνση της οργανικής κερδοφορίας, εντυπωσιακή πιστωτική επέκταση, αύξηση καταθέσεων και αισθητή διεύρυνση των εσόδων πέραν των τόκων. Η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 ευρώ, ενώ προετοιμάζει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ.

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Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της Alpha Bank για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 είναι σαφώς ισχυρότερη από εκείνη που αποτυπώνουν απλώς τα τελικά καθαρά κέρδη του εξαμήνου. Η ουσία βρίσκεται στην επιτάχυνση των βασικών τραπεζικών εργασιών: περισσότερα δάνεια, υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, ισχυρή ανάπτυξη προμηθειών και σημαντική ενίσχυση των καταθέσεων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 274,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 315,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τριμηνιαία άνοδο 73,9%, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η τράπεζα δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στα υψηλά επιτόκια. Αντίθετα, πέτυχε αύξηση των εσόδων από τόκους μέσα από την πραγματική μεγέθυνση του ισολογισμού της και τη διεύρυνση της παραγωγής νέων δανείων.

Τα βασικά μεγέθη της Alpha Bank

Μέγεθος Επίδοση Προσαρμοσμένα κέρδη α΄ εξαμήνου 495,3 εκατ. ευρώ Προσαρμοσμένα κέρδη β΄ τριμήνου 274,8 εκατ. ευρώ Δημοσιευμένα κέρδη β΄ τριμήνου 315,7 εκατ. ευρώ RoTBV β΄ τριμήνου 15,5% Καθαρά έσοδα από τόκους α΄ εξαμήνου 852,7 εκατ. ευρώ Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους 7,3% ετησίως Έσοδα από προμήθειες α΄ εξαμήνου 326,5 εκατ. ευρώ Αύξηση προμηθειών 34% ετησίως Καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ Εξυπηρετούμενα δάνεια Ομίλου 39,9 δισ. ευρώ Καταθέσεις Ομίλου 58,5 δισ. ευρώ Υπό διαχείριση κεφάλαια 29,1 δισ. ευρώ Δείκτης NPE 3,6% Κόστος πιστωτικού κινδύνου 39 μ.β. στο β΄ τρίμηνο CET1 μετά την πρόβλεψη διανομών 14,3% Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 197%

Το δεύτερο τρίμηνο ήταν σαφώς ισχυρότερο από το πρώτο

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της σελίδας 5 του δελτίου δείχνει ότι τα κύρια έσοδα από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 12,1% σε τριμηνιαία βάση, στα 623,2 εκατ. ευρώ. Το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 21%, στα 402,4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εξέλιξη που δείχνει ουσιαστική λειτουργική μόχλευση: η αύξηση των βασικών εσόδων ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να απορροφήσει την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 495,3 εκατ. ευρώ, ενώ το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ενισχύθηκε κατά 14,4%, στα 734,8 εκατ. ευρώ. Η τελευταία επίδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή αποτυπώνει την εξέλιξη της επαναλαμβανόμενης τραπεζικής δραστηριότητας πριν από έκτακτες επιδράσεις και προβλέψεις.

Τα έσοδα από τόκους επέστρεψαν σε καθαρή ανοδική τροχιά

Το καθαρό έσοδο από τόκους ανήλθε στα 436,4 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένο κατά 20,2 εκατ. ευρώ ή 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 852,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική έχει πλέον πάψει να προσφέρει το εύκολο επιτοκιακό όφελος των προηγούμενων ετών.

Η θετική επίδραση προήλθε κυρίως:

από την αύξηση των μέσων υπολοίπων εξυπηρετούμενων δανείων, που πρόσθεσε περίπου 15,7 εκατ. ευρώ,

από το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τις υψηλότερες αποδόσεις του, με θετική επίπτωση περίπου 10 εκατ. ευρώ,

από τη συνεχιζόμενη επέκταση του ενεργητικού.

Η αύξηση των δανείων και των επενδυτικών τοποθετήσεων υπερκάλυψε το αυξημένο κόστος των καταθέσεων και της χρηματοδότησης. Με απλά λόγια, η Alpha Bank αρχίζει να αντικαθιστά το κέρδος από τα υψηλά επιτόκια με κέρδος από μεγαλύτερους όγκους εργασιών. Αυτό αποτελεί πολύ πιο υγιή και διατηρήσιμη βάση για τα επόμενα χρόνια.

Οι προμήθειες μετατρέπονται σε δεύτερο ισχυρό πυλώνα

Τα έσοδα από αμοιβές και υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 186,7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 33,6% σε σχέση με το πρώτο. Στο εξάμηνο ανήλθαν σε 326,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 34%.

Η επίδοση περιλαμβάνει μέρισμα 39,6 εκατ. ευρώ από την PRODEA Investments, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να θεωρείται πλήρως επαναλαμβανόμενο. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αυτή τη θετική επίδραση, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 23,7% σε ετήσια βάση στο εξάμηνο.

Η υποκείμενη ανάπτυξη προήλθε από:

την επενδυτική τραπεζική,

τις χρηματιστηριακές εργασίες,

τις κάρτες και τις πληρωμές,

τις προμήθειες χορηγήσεων,

τη διαχείριση κεφαλαίων.

Αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων. Όσο μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από προμήθειες και υπηρεσίες, τόσο μικρότερη γίνεται η εξάρτηση της τράπεζας από τον κύκλο των επιτοκίων.

Πιστωτική επέκταση με ρυθμούς που ξεχωρίζουν

Η Alpha Bank κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο και 2,2 δισ. ευρώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου.

Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ στο τρίμηνο και σε 7 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, αυξημένες κατά 33% σε ετήσια βάση. Η χρηματοδότηση κατευθύνθηκε κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας, του εμπορίου και της μεταποίησης.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων συγκεκριμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, έφτασε τα 39,9 δισ. ευρώ. Η αύξηση ήταν 4,7% μέσα σε ένα τρίμηνο και 14,3% σε ετήσια βάση.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η Alpha Bank δεν παρακολουθεί απλώς την πιστωτική επέκταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά επιδιώκει ενεργά να ανακτήσει μερίδια αγοράς. Αυτή ακριβώς είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η επόμενη φάση αύξησης των εσόδων της.

Ισχυρή αύξηση καταθέσεων και άνετη ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 58,5 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση η αύξηση έφτασε τα 7,2 δισ. ευρώ ή 14%.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 29,1 δισ. ευρώ. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 600 εκατ. ευρώ, από 200 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις υποχώρησε στο 78%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας εκτινάχθηκε στο 197%, από 176% στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Η τράπεζα διαθέτει, επομένως, μεγάλη δυνατότητα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα από τη χρηματοδοτική της βάση.

Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει υπό έλεγχο

Παρά τη γρήγορη αύξηση των χορηγήσεων, δεν καταγράφεται αντίστοιχη επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 3,6%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,7% του προηγούμενου τριμήνου. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου μειώθηκε στις 39 μονάδες βάσης, από 44 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στο 55%, ενώ μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις η συνολική κάλυψη έφτασε το 132%.

Το γεγονός ότι η τράπεζα αυξάνει τα δάνειά της με διψήφιους ρυθμούς, διατηρώντας συγχρόνως το κόστος κινδύνου χαμηλότερα, αποτελεί σαφώς θετική ένδειξη. Δείχνει ότι η πιστωτική επέκταση δεν επιτυγχάνεται μέσω χαλάρωσης των κριτηρίων, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Περισσότερα κεφάλαια επιστρέφουν στους μετόχους

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,3%, αφού ήδη αφαιρέθηκε πρόβλεψη 273 εκατ. ευρώ για διανομή κερδών που αντιστοιχεί στο πρώτο εξάμηνο.

Η οργανική κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου πρόσθεσε 71 μονάδες βάσης στα κεφάλαια, επιτρέποντας στην τράπεζα να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα:

την πιστωτική επέκταση,

τις εξαγορές και τις στρατηγικές κινήσεις,

την αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Η διοίκηση προτίθεται να καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση της απαιτούμενης εποπτικής έγκρισης.

Η ενσώματη καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 7,8 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Χωρίς να υπολογιστούν οι πληρωμές μερισμάτων, η αύξηση της ενσώματης αξίας θα έφτανε το 7,4%.

Η AXIA και η UniCredit αλλάζουν το μείγμα δραστηριοτήτων

Πέρα από τους αριθμούς του τριμήνου, ιδιαίτερη σημασία έχει ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου.

Τα έσοδα της συναλλακτικής τραπεζικής έχουν αυξηθεί κατά 38% μέσα στους τελευταίους 18 μήνες. Η AXIA συμμετείχε ως σύμβουλος σε συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, ενισχύοντας τη θέση της Alpha Bank στην επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη UniCredit περνά από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της πρακτικής εφαρμογής, με κοινές πρωτοβουλίες στη διαχείριση διαθεσίμων, στη χρηματοδότηση διεθνούς εμπορίου, στις χορηγήσεις και στις κεφαλαιαγορές.

Αυτές οι δραστηριότητες παράγουν περισσότερα έσοδα χωρίς να απαιτούν την ίδια κατανάλωση κεφαλαίων με την παραδοσιακή τραπεζική. Εφόσον η στρατηγική αποδώσει, η Alpha Bank μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των κεφαλαίων της χωρίς να αυξήσει υπερβολικά τον ισολογισμό της.

Αναβάθμιση των στόχων για το 2026

Μετά την επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση αναβάθμισε την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 ευρώ. Η νέα πρόβλεψη αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 13% για το 2026.

Η τράπεζα έχει ήδη πετύχει περισσότερο από το ήμισυ του ετήσιου στόχου καθαρών κερδών και θεωρεί ότι οι βασικοί μοχλοί κερδοφορίας εξελίσσονται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το Investor Day που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, η στρατηγική αξιοποίησης της συνεργασίας με τη UniCredit και οι δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι αστερίσκοι δεν ανατρέπουν τη θετική εικόνα

Υπάρχουν δύο σημεία που απαιτούν παρακολούθηση.

Πρώτον, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στο εξάμηνο, κυρίως λόγω αυξημένων αμοιβών προσωπικού, γενικών εξόδων και αποσβέσεων. Η τράπεζα επενδύει στον μετασχηματισμό και στο προσωπικό, αλλά θα χρειαστεί να αποδείξει ότι η αύξηση των εσόδων θα συνεχίσει να υπερκαλύπτει το κόστος.

Δεύτερον, μέρος της εντυπωσιακής αύξησης των προμηθειών προήλθε από το μέρισμα της PRODEA. Ωστόσο, η ισχυρή άνοδος ακόμη και χωρίς το συγκεκριμένο έσοδο δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα ενός έκτακτου κονδυλίου.

Συμπέρασμα

Η Alpha Bank εμφάνισε ένα δεύτερο τρίμηνο ουσιαστικής επιτάχυνσης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα καλό λογιστικό αποτέλεσμα, αλλά για βελτίωση στους βασικούς δείκτες που καθορίζουν τη μελλοντική αξία μιας τράπεζας: πιστωτική επέκταση, καθαρά έσοδα από τόκους, προμήθειες, καταθέσεις, ποιότητα ενεργητικού και παραγωγή κεφαλαίου.

Η άνοδος των δανείων κατά 14,3%, η αύξηση των καταθέσεων κατά 14%, η διψήφια ενίσχυση των βασικών τραπεζικών εσόδων και η αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή συνθέτουν μία εικόνα τράπεζας που περνά από τη φάση της εξυγίανσης στη φάση της ανάπτυξης.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον αν η Alpha Bank μπορεί να διατηρήσει αυτή την ταχύτητα, περιορίζοντας συγχρόνως την άνοδο του κόστους. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δείχνουν ότι, για πρώτη φορά εδώ και αρκετό διάστημα, έχει τις προϋποθέσεις να το πετύχει.