alpha-bank:-Ισχυρό-β’-τρίμηνο,-αναβάθμιση-στόχων-και-υψηλότερες-διανομές

Καθαρά κέρδη €315,7 εκατ. στο τρίμηνο, RoTBV 15,5%, νέα εκτίμηση για EPS €0,41 — η Τράπεζα ξεπέρασε ήδη το ήμισυ του ετήσιου στόχου κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο

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Η Alpha Bank κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνο της τελευταίας διετίας, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €315,7 εκατ. το β’ τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 73,9% σε τριμηνιαία βάση, και τα προσαρμοσμένα κέρδη σε €274,8 εκατ. (+24,6% τριμηνιαία). Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκε σε 15,5%, έναντι 14% για το σύνολο του εξαμήνου και 13,8% για το σύνολο του 2025 — μια επίδοση που οδήγησε τη Διοίκηση σε αναβάθμιση της καθοδήγησης για τα κέρδη ανά μετοχή στα €0,41, από €0,36 το 2025, δηλαδή αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι το μέγεθος του τριμηνιαίου κέρδους αυτό καθαυτό, αλλά η σύνθεσή του: η επίδοση στηρίχθηκε ταυτόχρονα σε επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, σε διψήφια ανάπτυξη των εσόδων από προμήθειες και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους κινδύνου. Όπως σημείωσε ο CEO Βασίλης Ψάλτης, «ήδη από το πρώτο εξάμηνο πετύχαμε περισσότερο από το ήμισυ του ετήσιου στόχου μας για τα καθαρά κέρδη, καθώς οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας εξελίσσονται καλύτερα από τις εκτιμήσεις μας».

Τα βασικά μεγέθη

Μέγεθος (€ εκατ.) Β’ τρίμ. 2025 Α’ τρίμ. 2026 Β’ τρίμ. 2026 Μεταβολή q/q Καθαρό Έσοδο Τόκων 399 416,3 436,4 +4,8% Έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών 135 139,7 186,7 +33,6% Κύρια έσοδα τραπεζικών εργασιών – 556,0 623,2 +12,1% Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 212 228,3 239,5 +4,9% Κόστος πιστωτικού κινδύνου (μ.β.) 39 44 39 –5 μ.β. Καθαρά κέρδη μετόχων – 181,5 315,7 +73,9% Προσαρμοσμένα κέρδη – 220,5 274,8 +24,6%

Σημείωση: ο πίνακας του δελτίου τύπου φέρει τη στήλη των €416,3 εκατ. ως «Α’ τρίμηνο 2025»· από τη συνέπεια των ποσοστιαίων μεταβολών και τα διαγράμματα προκύπτει ότι αφορά το α’ τρίμηνο 2026.

Έσοδα: διψήφια ανάπτυξη και στους δύο πυλώνες

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €436,4 εκατ., ενισχυμένο κατά €20,2 εκατ. σε τριμηνιαία βάση — τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση της περιόδου. Η ανάλυση της γέφυρας είναι ενδεικτική της ποιότητας: +€15,7 εκατ. από τα εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω αύξησης των μέσων υπολοίπων, +€10 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και +€1,6 εκατ. από τα ΜΕΑ, έναντι αρνητικών επιδράσεων €5,2 εκατ. από το κόστος καταθέσεων και €2 εκατ. από το κόστος χρηματοδότησης. Δηλαδή, η άνοδος προέρχεται από όγκο, όχι από τιμολόγηση — σε ένα περιβάλλον όπου το NIM διατηρήθηκε σταθερό στο 2,2%. Σε εξαμηνιαία βάση, το NII ανήλθε σε €852,7 εκατ., +7,3% ετησίως.

Τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών εκτοξεύθηκαν στα €186,7 εκατ., +33,6% τριμηνιαία. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στο μέρισμα €39,6 εκατ. από τη συμμετοχή στην PRODEA Investments· εξαιρουμένου αυτού, η υποκείμενη άνοδος ήταν +5,3% τριμηνιαία, με μοχλό την επενδυτική τραπεζική, τις χρηματιστηριακές εργασίες και τις κάρτες. Στο εξάμηνο, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 34%, ή 23,7% σε συγκρίσιμη βάση — ρυθμός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική διαφοροποίησης των εσόδων προς δραστηριότητες χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 38,5% για το εξάμηνο, εντός στόχου, παρά την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εξόδων κατά 13,6% ετησίως — η οποία αντανακλά κυρίως την πρόβλεψη για μεταβλητές αποδοχές και την ενσωμάτωση των εξαγορών του 2025.

Πιστωτική επέκταση: το β’ τρίμηνο του επιχειρηματικού δανεισμού

Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε €3,8 δισ. το τρίμηνο και €7 δισ. στο εξάμηνο, ενισχυμένες κατά 33% ετησίως, με κατεύθυνση προς μεταφορές, ενέργεια, εμπόριο και μεταποίηση. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €1,6 δισ. το β’ τρίμηνο — τριπλάσια του α’ τριμήνου (€0,5 δισ.) — φέρνοντας το εξάμηνο στα €2,2 δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου έφθασε τα €39,9 δισ., +4,7% τριμηνιαία και +14,3% ετησίως, επιταχύνοντας από το 10% του 2025.

Εξίσου σημαντική είναι η δυναμική στην πλευρά του παθητικού και της διαχείρισης περιουσίας: οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €3,1 δισ. (+5,5%) στα €58,5 δισ., ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,5 δισ. στα €29,1 δισ. (+43,5% ετησίως), με καθαρές εισροές €0,6 δισ. στο τρίμηνο. Συνολικά, τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 22,3% σε ετήσια βάση. Το deposit beta παρέμεινε συγκρατημένο στο 20%, με τις προθεσμιακές καταθέσεις στο 26% της εγχώριας καταθετικής βάσης.

Η ρευστότητα ενισχύθηκε αισθητά: LCR στο 197% από 176%, LDR στο 78%, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ υποχώρησε στα €2,7 δισ. Τον Απρίλιο η Τράπεζα τιμολόγησε 6ετές πράσινο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας €600 εκατ. με επιτόκιο 3,75%.

Ποιότητα ενεργητικού και κεφάλαια

Ο δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου υποχώρησε στο 3,6% από 3,7%, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα ουσιαστικά αμετάβλητα στα €1,5 δισ. και τις καθαρές ροές μηδενικές. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου μειώθηκε στις 39 μ.β. από 44 μ.β., με το οργανικό σκέλος στις 26 μ.β. Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 55% και, με τις ενσώματες εξασφαλίσεις, στο 132%. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από τα μισά ΜΕΑ αφορούν στεγαστικά και το 27% ρυθμισμένα ανοίγματα με καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,4% προ πρόβλεψης μερίσματος και σε 14,3% μετά την αφαίρεση 105 μ.β. για τη διανομή του α’ εξαμήνου. Η οργανική κερδοφορία συνεισέφερε 71 μ.β. στο τρίμηνο, ενώ η μεταβολή του εξαμήνου επιβαρύνθηκε κατά 49 μ.β. από τις συναλλαγές της περιόδου —κυρίως εξαγορές— και 18 μ.β. από λοιπά εποπτικά στοιχεία. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 19,3%, με τα RWAs στα €34,8 δισ. (+7,2% από την αρχή του έτους λόγω πιστωτικής επέκτασης) — δηλαδή η κεφαλαιακή απορρόφηση κατευθύνεται σε ανάπτυξη.

Διανομές: πρόβλεψη €273 εκατ. και ενδιάμεσο μέρισμα

Η Τράπεζα σχημάτισε πρόβλεψη διανομών €273 εκατ. για το α’ εξάμηνο και προτίθεται να καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου €124 εκατ. εντός του δ’ τριμήνου, υπό την προϋπόθεση εποπτικής έγκρισης — μια πρακτική που καθιερώνει τη μεσοπρόθεσμη ορατότητα στις αποδόσεις προς τους μετόχους. Η ενσώματη καθαρή θέση ανήλθε σε €7,8 δισ. (€3,36 ανά μετοχή), +7,4% ετησίως προ καταβολών μερισμάτων.

Ο μετασχηματισμός πίσω από τους αριθμούς

Πέρα από τη συγκυρία, το δελτίο αναδεικνύει τρεις άξονες δομικής μεταβολής. Πρώτον, η μετάβαση του Wholesale Banking από μοντέλο χορηγήσεων σε ενιαία πλατφόρμα universal business banking, με τα έσοδα συναλλακτικής τραπεζικής αυξημένα κατά 38% το τελευταίο δεκαοκτάμηνο. Δεύτερον, η AXIA, η οποία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές άνω των €10 δισ. στο εξάμηνο, εδραιώνοντας ηγετική θέση στην επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και Κύπρο. Τρίτον, η συνεργασία με τη UniCredit, που περνά σε φάση υλοποίησης σε cash management, trade finance, χορηγήσεις και κεφαλαιαγορές.

Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισέφεραν προσαρμοσμένα κέρδη €46 εκατ. στο εξάμηνο με RoTE 11,5%, με το NII αυξημένο κατά 62% και τις προμήθειες κατά 66% ετησίως — αντανάκλαση της ενσωμάτωσης της AstroBank, παρά την επιβάρυνση €17,5 εκατ. από το πρόγραμμα εθελουσίας στην Κύπρο.

Η διάκριση της Alpha Bank ως Καλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα στα Euromoney Awards for Excellence 2026 προστίθεται στην εικόνα επιβεβαίωσης της στρατηγικής. Το πλήρες μοντέλο και οι νέοι στόχοι θα παρουσιαστούν στο Investor Day του Νοεμβρίου.