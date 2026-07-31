apple:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-έσοδα,-αύξηση-22%-στις-πωλήσεις-iphone

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα που κατέγραψε η Apple το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, κυρίως λόγω της ώθησης που έλαβε από τις ισχυρές πωλήσεις iPhone που σημείωσαν αύξηση 22%.

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Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα που κατέγραψε η Apple το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, κυρίως λόγω της ώθησης που έλαβε από τις ισχυρές πωλήσεις iPhone που σημείωσαν αύξηση 22%.

Αναλυτικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός σημείωσε καθαρά κέρδη 29,79 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,02 δολάρια ανά μετοχή, από 24,43 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,57 δολάρια ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο και 1,89 δολάρια της εκτίμησης της LSEG. Η Apple δήλωσε ότι τα κέρδη περιελάμβαναν 11 σεντς ανά μετοχή από δασμολογικές εκπτώσεις.

Παράλληλα, τα έσοδα ήταν της τάξης των 109,42 δισ. δολ., έναντι της πρόβλεψης για 108,65 δισ. δολ. Η αύξηση των εσόδων ήταν της τάξης του 19%, ξεπερνώντας το 15% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις iPhone έφτασαν τα 54,25 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 53,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εκτίμησης, σημείωνοντας αύξηση 22%, ισχυρότερη επίδοση από τον ρυθμό ανάπτυξης 20,5% που έβλεπαν οι εκτιμήσεις της FactSet.

Τα έσοδα από τα Mac έφτασαν τα 10,35 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων για πωλήσεις 8,74 δισ. δολ.

Οι υπηρεσίες έφεραν έσοδα 30,74 δισ. δολ. έναντι 31,22 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η μετοχή υποχωρεί 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν να μην είναι ικανοποιημένοι από τη μικρή τριμηνιαία αύξηση εσόδων της εταιρείας. Ένα άλλο σημείο ανησυχίας ήταν η μικρή πτώση στα έσοδα από υπηρεσίες.

Η Apple αντιμετωπίζει μια παγκόσμια κρίση στα τσιπ μνήμης η οποία έχει ήδη αναγκάσει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές σε Mac και iPad. Η Apple δεν έχει δηλώσει κάτι ανάλογο για τα iPhone, ωστόσο πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι θα συμβεί από φέτος.

Παράλληλα, η Apple προετοιμάζεται για την κυκλοφορία μιας ανασχεδιασμένης Siri που χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Google παράλληλα με το νέο iPhone τον Σεπτέμβριο, ένα κρίσιμο τεστ για την εταιρεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη.