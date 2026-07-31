Credit Agricole: Καθαρά κέρδη 2,05 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο – Άνοδος 7,7% στα έσοδα

Ισχυρές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε την Παρασκευή η Credit Agricole, χάρη στην ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης assets και επενδυτικής τραπεζικής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ισχυρές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε την Παρασκευή η Credit Agricole, χάρη στην ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης assets και επενδυτικής τραπεζικής.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση στα 2,05 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% στα 7,36 δισ. ευρώ, επίσης πάνω από τις προσδοκίες, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,6% στα 3,87 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές της Jefferies χαιρέτισαν την «ευρεία αύξηση των εσόδων», ενώ οι αναλυτές της Royal Bank of Canada περιέγραψαν τα αποτελέσματα ως άκρως ενθαρρυντικά, σύμφωνα με το Reuters.

Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 4,4%, υποστηριζόμενα από την ισχυρή απόδοση στις μετοχικές δραστηριότητες της Credit Agricole, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά.

Στη Γαλλία, η μονάδα λιανικής τραπεζικής επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ οι ιταλικές λιανικές δραστηριότητες του ομίλου κατέγραψαν επίσης ανάπτυξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Oλιβιέρ Γκαβαλντά διέψευσε τα δημοσιεύματα ότι η ιταλική Monte dei Paschi και η Banco ΒPM -στην οποία η Credit Agricole κατέχει μερίδιο σχεδόν 30%- βρίσκονταν σε συνομιλίες για συγχώνευση.

Η Ιταλία, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Credit Agricole, παραμένει κεντρική στη στρατηγική της. Αύξησε πρόσφατα το μερίδιό της στην Banco BPM στο 29,3%, ενισχύοντας την επιρροή της σε μια εποχή που ένα κύμα εξαγορών αναδιαμορφώνει τον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας.