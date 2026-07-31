diadikasia: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Αριστόδημος Θωμόπουλος

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT Group, ανακοίνωσε ότι, με την υπογραφή του νέου καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτι που σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αναπτυξιακή της πορεία.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος είναι στέλεχος της diadikasia από το 1999, έχοντας διανύσει μια μακρά πορεία με αυξανόμενες ευθύνες σε ρόλους project manager, partner και Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη της θέσης του CEO είναι μια φυσική εξέλιξη της πορείας του, που συνδέεται στενά με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο κ. Θωμόπουλος έχει καθοδηγήσει σύνθετες πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στον λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην υλοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το University of Wales Cardiff.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της diadikasia, μιας εταιρείας που έχει συνδεθεί με την επαγγελματική μου πορεία.

Θα συνεχίσουμε το ίδιο όραμα και την προσήλωση στις αρχές που είναι η βάση της επιτυχίας μας: τη συνέπεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας και, πάνω απ’ όλα, την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει κάθε συνεργασία μας.

Με οδηγό αυτές τις αρχές, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της diadikasia και CEO του BRIGHT Group, κ. Γιώργος Πουλόπουλος, δήλωσε: «Ο Αριστόδημος Θωμόπουλος είναι ένα άτομο που έχει συνδεθεί με την πορεία και την εξέλιξη της diadikasia για πάνω από 20 χρόνια. Η σε βάθος γνώση του αντικειμένου, η στρατηγική του σκέψη και η αφοσίωσή του στις αξίες της εταιρείας είναι η καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Είμαι πεπεισμένος ότι, υπό την ηγεσία του, η diadikasia θα συνεχίσει να καινοτομεί, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους συμβούλους ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες που προσφέρει η συμμετοχή της στο BRIGHT Group».