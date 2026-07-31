Dimand: Επένδυση 351 εκατ. ευρώ στις Γούρνες με τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικό κέντρο και υποδομές ευεξίας

Η διαδικασία υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες τουριστικές αναπτύξεις στην Κρήτη προχωρά, καθώς το σχέδιο της Dimand για την πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες εισέρχεται στη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για διαβούλευση.

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Το έργο, με εκτιμώμενη καθαρή αξία (GDV) άνω των 351 εκατ. ευρώ, αφορά την αξιοποίηση της περιοχής που έχει ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), με στόχο τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού τουριστικού και εμπορικού προορισμού που θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, εμπορικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ευεξίας και αθλητισμού, καθώς και εκτενείς κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται στη ΜΠΕ, το σενάριο ανάπτυξης καζίνο στην περιοχή της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες δεν περιλαμβάνεται στο τελικό επενδυτικό σχέδιο, παρά την αρχική δυνατότητα μέσω τρίτου επενδυτή.

Η ανάπτυξη εστιάζει αποκλειστικά σε ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, εγκαταστάσεις ευεξίας, εμπορικές δραστηριότητες και χώρους αναψυχής.

Η συνολική έκταση ανέρχεται σε περίπου 345,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με το τμήμα που θα διατεθεί για δόμηση να είναι 55.562 τ.μ., εκ των οποίων πάνω από 15 χιλιάδες τ.μ. θα παραχωρηθούν για κοινόχρηστους χώρους και νέες οδικές υποδομές. Έτσι, η καθαρή έκταση ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε περίπου 330 χιλιάδες τ.μ., με σχέδιο δόμησης 55.562 τ.μ.

Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στην «Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με εκπρόσωπο τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Dimand.

Στοιχεία του έργου

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τη μελέτη, διαρθρώνεται σε δύο κύριες ενότητες: την τουριστική, όπου θα υπάρχουν τα δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα και οι υποδομές ευεξίας και αθλητισμού, και την ζώνη εμπορικών δραστηριοτήτων, στην οποία θα αναπτυχθεί εμπορικό κέντρο με καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής.

Στην εμπορική ζώνη σχεδιάζεται η δημιουργία υπερτοπικού εμπορικού κέντρου συνολικής δόμησης περίπου 9.700 τ.μ., που θα περιλαμβάνει καταστήματα, υπεραγορά, χώρους εστίασης, παιδότοπο και υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ισόγεια ανάπτυξη με εσωτερικό αίθριο και πατάρια, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της επένδυσης και της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα του σχεδίου αφορά τις τουριστικές εγκαταστάσεις, που θα είναι ο πυρήνας της επένδυσης. Στο δυτικό τμήμα της περιοχής σχεδιάζεται ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων με 762 κλίνες, που θα περιλαμβάνει κεντρικό ξενοδοχείο 100 δωματίων και 120 επιπλωμένα διαμερίσματα τύπου bungalow, χώρους εστίασης, πισίνες και κέντρο αναζωογόνησης για 90 επισκέπτες. Αυτή η ενότητα θα αναπτυχθεί σε δόμηση περίπου 15.350 τ.μ., με μέγιστο ύψος κτιρίων 10,75 μέτρα.

Ανατολικά, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) με συνολική δυναμικότητα 852 κλινών. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 110 δωματίων, 74 bungalows και 54 τουριστικές κατοικίες προς πώληση κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Επιπλέον, στην ίδια ζώνη θα υπάρχει Κέντρο Αναζωογόνησης για 110 επισκέπτες, που θα περιλαμβάνει χώρους εστίασης, αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων. Η δόμηση της ανατολικής ενότητας θα φτάσει περίπου 30.540 τ.μ., με μέγιστο ύψος 10,75 μέτρα.

Στην νότια περιοχή θα λειτουργεί το αθλητικό κέντρο του ξενοδοχείου για την εξυπηρέτηση των πελατών της τουριστικής ανάπτυξης και των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας κτίρια εξυπηρέτησης και ανοιχτά γήπεδα (μίνι ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ).

Εκτός από τα κέντρα αναζωογόνησης εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, θα δημιουργηθεί και ανεξάρτητο Κέντρο Αναζωογόνησης και Ευεξίας για 280 επισκέπτες, το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Αυτή η υποδομή αναμένεται να λειτουργήσει ως αυτόνομος πόλος έλξης, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο. Συνολικά, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις υποδομές ευεξίας για 90, 110 και 280 επισκέπτες, με συνολική χωρητικότητα 480 επισκεπτών.

Σχετικά με τη συνολική δόμηση του έργου, αυτή αναμένεται να προσεγγίσει τα 55.600 τ.μ., ενώ η συνολική ξενοδοχειακή δυναμικότητα θα ξεπερνά τις 1.600 κλίνες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, οι εμπορικοί χώροι και οι υποδομές εξυπηρέτησης.

Επισημαίνεται ότι, μετά την ανακοίνωση του Hilton Thessaloniki, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, είχε δηλώσει ότι η συνεργασία της εταιρείας με τη Hilton δεν περιορίζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις για δύο ακόμη ξενοδοχειακά projects. Αν και τότε δεν είχαν αποκαλυφθεί οι τοποθεσίες των συγκεκριμένων επενδύσεων, η προώθηση του έργου στις Γούρνες ενισχύει την πιθανότητα ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις αναπτύξεις που θα φιλοξενήσουν διεθνές brand του αμερικανικού ομίλου.

Στο σύνολο της ανάπτυξης θα δημιουργηθούν 100 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και 580 κατά τη λειτουργία, πολλές από τις οποίες θα προσφέρουν σταθερή απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το κεντρικό σχέδιο του έργου, οι εργασίες κατασκευής της συνολικής τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης της πρώην αμερικανικής βάσης θα διαρκέσουν 36 μήνες.

Φυσικό τοπίο και οδικό δίκτυο

Η ΜΠΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση του φυσικού τοπίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει χαμηλή δόμηση, με τα περισσότερα κτίρια να αναπτύσσονται σε ένα ή δύο επίπεδα και μόνο περιορισμένα τμήματα να φτάνουν τους τρεις ορόφους, ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία του εδάφους.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου και υπαίθριων διαδρομών, με στόχο τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης χωρίς έντονη δόμηση και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων μέσω πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων.

Έμφαση δίνεται και στον σχεδιασμό των περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς το έργο προβλέπει υψηλό βαθμό αυτονομίας στη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.

Για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης θα προβλεφθούν περίπου 870 θέσεις στάθμευσης, νέο εσωτερικό οδικό δίκτυο, κατασκευή κυκλικού κόμβου πρόσβασης από την Παλαιά Εθνική Οδό, καθώς και διαπλατύνσεις υφιστάμενων οδών και διάνοιξη νέων οδικών συνδέσεων.

Το ακίνητο βρίσκεται σε κομβικό σημείο της βόρειας Κρήτης, περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, κοντά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και σε απόσταση περίπου 14 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».