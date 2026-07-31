DIMAND: Συμφωνία 158,3 εκατ. ευρώ με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Η DIMAND ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίων με τη ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας, που περιλαμβάνουν από τη μία πλευρά την πώληση ακινήτου και την ανάπτυξη νέου συγκροτήματος γραφείων στον Δήμο Αθηναίων και από την άλλη την απόκτηση υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Περιστερίου.

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Συγκεκριμένα, η θυγατρική της εταιρείας IQ Athens M.A.E. υπέγραψε σύμβαση πώλησης ακινήτου συνολικού ποσού 134,7 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 32.381 τ.μ. και βρίσκεται στις οδούς Ιεράς Οδού 87-93, Αγίου Πολυκάρπου 92 και Χαρτεργατών, στην περιοχή του Ελαιώνα, όπου κατασκευάζεται συγκρότημα γραφείων με συνολική επιφάνεια 37.530 τ.μ. Το έργο θα πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, ενώ η ολοκλήρωση και παράδοσή του προγραμματίζεται για το 2028.

Αναφορικά με την άλλη θυγατρική, ΤΕΡΡΑ ΑΘΕΝΑ Μ.Α.Ε., υπεγράφη σύμβαση για την απόκτηση από τη ΔΕΔΔΗΕ κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 19.004 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού 62 στο Περιστέρι, καθώς και δύο γειτονικών οικοπέδων στην οδό Οικονομίδου.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 23,6 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, με την τραπεζική χρηματοδότηση να έχει ήδη εξασφαλιστεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της DIMAND, τα εν λόγω ακίνητα θα ανακατασκευαστούν και θα αξιοποιηθούν εμπορικά.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.