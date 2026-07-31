ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Η ELICA είναι ο φορέας υλοποίησης/ιδιοκτήτης του έργου GREGY Interconnector, το οποίο θα έχει μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος.

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Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της Μελέτης Έρευνας Βυθού για το έργο GREGY Interconnector που αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία ELICA, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου.

Η ELICA είναι ο φορέας υλοποίησης/ιδιοκτήτης του έργου GREGY Interconnector, το οποίο θα έχει μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος. Περιλαμβάνεται στο 2ο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Connecting Europe Facility (CEF)».

Σημειώνει ότι το GREGY είναι μία ενεργειακή υποδομή που μετασχηματίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας σημαντικά ενεργειακά, κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη.