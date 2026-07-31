Eurobank: Η ελληνική αγορά ενισχύει τις προσδοκίες κερδοφορίας

Η διοίκηση της Eurobank αναφέρθηκε στη δυναμική της ελληνικής αγοράς, η οποία είναι ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν, προκειμένου να δικαιολογήσει την αναθεώρηση προς τα επάνω των προσδοκιών κερδοφορίας μετά το πρώτο εξάμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίωνας Καραβίας, περιέγραψε την εγχώρια δραστηριότητα ως την «ατμομηχανή» των αποτελεσμάτων.

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Αλλαγές στους στόχους

Η αναθεώρηση αρχίζει με την πιστωτική επέκταση, όπου ο νέος στόχος ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,8 δισ. ευρώ της προηγούμενης καθοδήγησης. Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, αναμένεται να εκτοξεύσει τον ρυθμό αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους περίπου στο 7%, από μόλις 2,5% της αρχικής πρόβλεψης. Η σταθερότητα του κόστους καταθέσεων και η ολοκλήρωση της πλειονότητας των εκδόσεων MREL κατά το πρώτο εξάμηνο είναι καθοριστικές παράμετροι.

Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες αναθεωρείται στο 10% από 7%. Εδώ, η διοίκηση επισημαίνει τη «εγχώρια» διάσταση: η αύξηση προέρχεται από τις χορηγήσεις και το asset management στην Ελλάδα, ενώ οι εκτιμήσεις για τις προμήθειες από το εξωτερικό παραμένουν αμετάβλητες.

Συμπεράσματα για την κερδοφορία

Το σύνολο αυτών των παραγόντων οδηγεί σε βασικά οργανικά κέρδη 2 δισ. ευρώ (από 1,9 δισ. ευρώ), καθώς και σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, που αναμένεται να ξεπεράσει το 10%. Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) αναμένεται να φτάσει κοντά στο 17% από 16%, διατηρώντας τον στόχο για τον CET1 σταθερό (≥14%) — γεγονός που υποδηλώνει ότι η βελτίωση της κερδοφορίας δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή θωράκιση.

Η ανθεκτικότητα που υποστηρίζει την αφήγηση

Η αναβάθμιση των στόχων συνοδεύεται από σταθερή εικόνα ποιότητας ενεργητικού: οι νέες εισροές NPEs είναι σταθερές στα 40-50 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο, ο δείκτης NPE του ομίλου έχει υποχωρήσει στο 2,5% από 2,6%, ενώ το κόστος κινδύνου των 53 μ.β. για το εξάμηνο παραμένει εντός της ετήσιας καθοδήγησης των ~55 μ.β.

Ακόμη και η μείωση του δείκτη κάλυψης στο 82,4% από 94% εξηγήθηκε ως προαναγγελθείσα, σχετιζόμενη με τη χρήση overlays για το ελβετικό φράγκο και τη μεταφορά χαρτοφυλακίου σε καθεστώς προς πώληση – χωρίς να επηρεάζεται η πρόβλεψη κόστους κινδύνου.