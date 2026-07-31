Mermeren: Μείωση 37% στις πωλήσεις εξαιτίας Κίνας και γεωπολιτικών παραγόντων

Η Mermeren Kombinat παρουσίασε σημαντική πτώση στα οικονομικά της αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας και οι γεωπολιτικές καταστάσεις επηρέασαν σοβαρά τη ζήτηση για τα προϊόντα της, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

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Ο τζίρος της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 8,12 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 37,2% σε σύγκριση με τα 12,93 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η μείωση προήλθε κυρίως από τις διεθνείς αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98% των συνολικών πωλήσεων, καθώς οι παραγγελίες από την Κίνα μειώθηκαν σημαντικά.

Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην παρατεταμένη στασιμότητα του κατασκευαστικού τομέα στην Κίνα και στην υποτονική επενδυτική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση στον Κόλπο επιβάρυνε περαιτέρω την κινεζική οικονομία μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, προκαλώντας καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών και εμπορικών έργων.

Η πτώση στις πωλήσεις του εργοστασίου ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τα έσοδα να περιορίζονται μόλις στα 4 χιλ. ευρώ από 443 χιλ. ευρώ πέρυσι, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη μεγάλων ενεργών κατασκευαστικών έργων και στη μειωμένη ζήτηση για επεξεργασμένες μαρμάρινες πλάκες και ειδικών διαστάσεων προϊόντα.

Η επιβράδυνση των πωλήσεων είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 41%, φθάνοντας τα 3,30 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν κατά 36%, στα 4,33 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,97 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 41% σε σχέση με τα 5,04 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Αναφορικά με το κόστος, η εταιρεία κατάφερε να περιορίσει τα συνολικά λειτουργικά έξοδα κατά 3%, παρά την αύξηση κατά 5% στις δαπάνες προσωπικού και κατά 8% στο ενεργειακό κόστος και τα αναλώσιμα. Σημαντική ήταν η μείωση κατά 30% των εξόδων για εξωτερικές υπηρεσίες ως μέρος της στρατηγικής εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.

Επιπλέον, η Mermeren διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με τις συνολικές υποχρεώσεις να μειώνονται σε 18,2 χιλ. ευρώ, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ διατηρεί υψηλή ρευστότητα και χαμηλό επίπεδο δανεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, με το μικτό μέρισμα να διαμορφώνεται στα 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

Για το υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση δηλώνει ότι παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στην κινεζική αγορά, η οποία αποτελεί τον κύριο στρατηγικό προορισμό των προϊόντων της, ενώ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ρευστότητα και χαμηλό επίπεδο δανεισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις.