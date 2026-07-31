mermeren:-Πτώση-41%-στα-καθαρά-κέρδη-το-α΄-εξάμηνο

Σύμφωνα με τις ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 8,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,2% σε σύγκριση με τα 12,93 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

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Σημαντική μείωση των εσόδων κατέγραψε η Mermeren Kombinat κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω της μεγάλης μείωσης των παραγγελιών μαρμάρου στην Κίνα, αλλά και της έλλειψης μεγάλων, ενεργών κατασκευαστικών έργων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω της γεωπολιτικής έντασης.

Σύμφωνα με τις ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 8,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,2% σε σύγκριση με τα 12,93 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 41%, στα 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι 5,04 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντίστοιχη κάμψη, κατά 41%, κατέγραψαν και τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία περιορίστηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ από 5,62 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,33 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 36% σε ετήσια βάση, από 6,72 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν συνολικά κατά 3%. Ωστόσο, οι δαπάνες προσωπικού, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξόδων αυξήθηκαν κατά 5%, στα 2,49 εκατ. ευρώ. Κατά 8% ενισχύθηκαν και τα έξοδα για ενέργεια, αναλώσιμα υλικά και λοιπές προμήθειες, ενώ αντίθετα οι δαπάνες για εξωτερικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 30%.

Οι συνολικές οφειλές της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2026 ανέρχονται σε €18,183 και την περίοδο Ιανουαρίου έως Ιουνίου 2026 παρουσιάζουν μείωση 25% σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα τακτικής αποπληρωμής του υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η γενική συνέλευση της 28ης Μαΐου αποφάσισε τη διανομή 7,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης του 2025, με το μικτό μέρισμα να ορίζεται σε 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

Έως τις 30 Ιουνίου η Mermeren Kombinat είχε καταβάλει στους μετόχους μειοψηφίας καθαρά μερίσματα ύψους 721.474 ευρώ, καθώς και φόρο μερισμάτων 80.094 ευρώ.