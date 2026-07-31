Noval: Επικέντρωση στο The Grid και αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών

Η NOVAL ΑΕΕΑΠ θα εστιάσει στην ολοκλήρωση του έργου The Grid, ενός συγκροτήματος γραφείων αξίας 74 εκατομμυρίων ευρώ, κατά το υπόλοιπο του 2026, δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Κουτσοποδιώτης (φωτογραφία).

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Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές χθες, σχετική με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο, ο κ. Κουτσοποδιώτης επεσήμανε ότι εξετάζει νέες ευκαιρίες στους τομείς όπου ήδη δραστηριοποιείται η ΑΕΕΑΠ.

«Διερευνούμε επιλεκτικά επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά, στους τομείς του retail, των γραφειακών χώρων και πιθανόν των logistics. Δεν έχουμε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για κάποια συγκεκριμένη συναλλαγή, ωστόσο διεξάγουμε διερευνητικές επαφές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας για το α’ εξάμηνο, το χαρτοφυλάκιο της ανέρχεται σε 707 εκατ. ευρώ (Gross Asset Value), ενώ η μεικτή απόδοση ενοικίασης φτάνει το 7%.

Στόχοι για το 2026

Αναφορικά με το The Grid, που βρίσκεται στο Μαρούσι (Χειμάρρας 10-12) και θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 28.000 τ.μ, οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου μισθωτή να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, οι συζητήσεις για την προμίσθωση των υπολειπόμενων χώρων συνεχίζονται, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι το έργο θα φτάσει σε πλήρη πληρότητα πριν από την ολοκλήρωσή του.

Για το υπόλοιπο του 2026, η ΑΕΕΑΠ θα δώσει προτεραιότητα και στην πλήρη μίσθωση των τελευταίων αναπτύξεών της, όπως είναι τα Kifissias 199 (πρώην ιδιοκτησία της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.) και Arditos House (κτηρίου μικτής χρήσης).

Προεδρικό διάταγμα το Φθινόπωρο

Ο κ. Κουτσοποδιώτης δήλωσε επίσης ότι προχωρούμε σταθερά προς την υλοποίηση της εμβληματικής μας ανάπτυξης στην οδό Πειραιώς 252.

Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος αναμένεται το φθινόπωρο, ενώ οι οικοδομικές άδειες εκτιμάται ότι θα εκδοθούν περίπου δώδεκα μήνες αργότερα. Εάν τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται το 2028, εξήγησε.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει 25 βιομηχανικά κτίρια με συνολική επιφάνεια 43.868 τ.μ. σε οικόπεδο εμβαδού 72.568 τ.μ., με χρήση αποθήκευσης, γραφείων και βιομηχανικών χώρων. Τα κτίρια είναι κυρίως ισόγεια και 4 από αυτά διαθέτουν έναν ή δύο επιπλέον ορόφους.

Το συγκρότημα αποτελεί ένα από τα λίγα μεγάλα βιομηχανικά ακίνητα εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και περιλαμβάνει 2 χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια.

Το σχέδιο αξιοποίησης του ακινήτου μέσω της διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων προβλέπει την ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος σε ένα σύνθετο τουριστικό, πολιτιστικό, συνεδριακό, εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο με βιώσιμο χαρακτήρα.

Επιπλέον, η ΑΕΕΑΠ επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις που έχει δώσει για το 2026.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας για φέτος περιλαμβάνουν:

Έσοδα από μισθώματα μεταξύ 41,5 εκατ. ευρώ και 43,5 εκατ. ευρώ

μεταξύ 41,5 εκατ. ευρώ και 43,5 εκατ. ευρώ Λειτουργική κερδοφορία μεταξύ 28 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ

μεταξύ 28 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες μεταξύ 20 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ