reuters:-Το-ρωσικό-λόμπι-σιτηρών-δηλώνει-ότι-οι-ουκρανικές-επιθέσεις-απειλούν-να-διακόψουν-τις-εξαγωγές-μέσω-της-Μαύρης-Θάλασσας

Η κύρια ρωσική ένωση εκπροσώπησης του κλάδου των σιτηρών προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον ρωσικών πλοίων και λιμένων ενδέχεται να διακόψουν τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας στο άμεσο μέλλον, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και προκαλώντας πείνα στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία —ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού παγκοσμίως— και η Ουκρανία —επίσης σημαντικός εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων— εξαπολύουν το τελευταίο διάστημα επιθέσεις στις εγκαταστάσεις εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και στα εμπορικά πλοία της άλλης πλευράς, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

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Η Ένωση Εξαγωγέων και Παραγωγών Σιτηρών της Ρωσίας δήλωσε στο Reuters ότι οι συνέπειες των επιθέσεων θα γίνουν αισθητές σε πολλές χώρες στο εγγύς μέλλον.

«Οι συστηματικές επιθέσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο θα μπορούσαν σύντομα να οδηγήσουν σε πλήρη αποκλεισμό των διαδρόμων εξαγωγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε η ένωση σε ανακοίνωσή της προς το Reuters.

Ανέφερε ότι το έλλειμμα στην προσφορά ρωσικού σιταριού σε άλλες χώρες αυτή την εποχή θα μπορούσε να φτάσει τα 30-35 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου σιταριού. Δεν θα ήταν δυνατό να καλυφθεί το έλλειμμα με την αύξηση των εξαγωγών από εναλλακτικές χώρες, ανέφερε.

«Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα, που προκαλούνται από ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου και λιμενικών υποδομών, συνιστούν άμεση απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται.