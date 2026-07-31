Tesla: Ο Μασκ διαψεύδει σχέδιο αποχώρησης από την Κίνα – Ποια σενάρια έρχονται στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο νέας αντιπαράθεσης βρέθηκε η Tesla, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι στελέχη της εταιρείας προετοιμάζονται για πιθανό διαχωρισμό και πώληση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα.

Η κίνηση αυτή σύμφωνα με τη WSJ θα ερχόταν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και ένα ενδεχόμενο μελλοντικό deal με τη SpaceX. Ο Έλον Μασκ έσπευσε να απορρίψει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «fake news».

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Το σχέδιο που αποκάλυψε η Wall Street Journal

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Μασκ είχε τα τελευταία χρόνια δώσει εντολή η Tesla να οργανωθεί με ένα «τείχος προστασίας» ανάμεσα στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στόχος ήταν να προστατευθεί η αμερικανική πλευρά της εταιρείας σε περίπτωση σοβαρής γεωπολιτικής κρίσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ιδίως υπό το ενδεχόμενο μιας κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στελέχη της Tesla έχουν ήδη κληθεί να εξετάσουν σενάρια όπως απόσχιση (spin-off), πώληση ή ακόμη και κλείσιμο των δραστηριοτήτων στην Κίνα, ενώ συζητήθηκε και η δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας για τις εξαγωγές από το εργοστάσιο της Σαγκάης.

Ο ρόλος της SpaceX

Κατά τη WSJ, οι συζητήσεις συνδέονται με το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συγχώνευσης της Tesla με τη SpaceX, η οποία απέκτησε νέα δυναμική μετά τη θεαματική δημόσια εγγραφή της διαστημικής εταιρείας.

Ένα τέτοιο σενάριο θα δημιουργούσε όμως σοβαρά ζητήματα, καθώς η SpaceX αποτελεί βασικό ανάδοχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και διαχειρίζεται απόρρητα διαστημικά και στρατιωτικά προγράμματα.

Ο διαχωρισμός της Tesla Κίνας θα λειτουργούσε ως «τείχος προστασίας», περιορίζοντας τις ανησυχίες για πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εφοδιαστικές αλυσίδες και δεδομένα εκατομμυρίων Κινέζων ιδιοκτητών Tesla.

Η διάψευση του Μασκ

Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Έλον Μασκ απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες.

«Fake news», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση.

Το Reuters επιβεβαιώνει ότι ο Μασκ διέψευσε δημόσια το δημοσίευμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η Κίνα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές της Tesla. Το Gigafactory της Σαγκάης, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τα 950.000 οχήματα, έχει μετατραπεί σε βασικό εξαγωγικό κόμβο της εταιρείας και συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή της Tesla σε έναν από τους πλέον κερδοφόρους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των κινεζικών δραστηριοτήτων της θα είχε σημαντικές συνέπειες τόσο για την αποτίμηση της εταιρείας όσο και για την παγκόσμια στρατηγική της, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.